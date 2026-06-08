Ciee oferece 136 vagas de estágio e aprendizagem no Pará neste início de junho
Atendimento presencial do CIEE em Belém ocorre no Edifício Síntese 21, na Av. Conselheiro Furtado, na Cremação
O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) iniciou o mês de junho com 136 oportunidades abertas para estudantes no Pará. As vagas são destinadas aos programas de Estágio e Aprendizagem e contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de formação.
Do total de oportunidades, 109 são para estágio e 27 para aprendizagem. As vagas de aprendizagem são voltadas para a área administrativa, enquanto as oportunidades de estágio atendem estudantes do Ensino Médio e de cursos de graduação como Administração, Direito, Ciências Contábeis, Marketing e Informática, entre outros.
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Segundo o CIEE, as bolsas-auxílio variam de acordo com a carga horária e a empresa contratante. Os estudantes interessados podem realizar o cadastro gratuitamente por meio do Portal CIEE, onde também é possível consultar as vagas disponíveis e atualizar informações pessoais.
A instituição orienta os candidatos a manterem os dados cadastrais atualizados, já que o contato para processos seletivos e entrevistas é realizado com base nas informações registradas na plataforma. O portal também permite a inclusão de uma redação e de um vídeo de apresentação, recursos que podem complementar o perfil do estudante.
Além do atendimento online, o CIEE disponibiliza atendimento presencial em Belém. A unidade funciona no Edifício Síntese 21, localizado na Avenida Conselheiro Furtado, nº 2865, Loja 2, no bairro da Cremação. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
As oportunidades são atualizadas periodicamente e podem ser preenchidas ao longo do processo seletivo, conforme a demanda das empresas parceiras.
Administração (Estágio)
• Cidade: Mocajuba/PA
• Bolsa-auxílio: R$ 1.508,42 + auxílio-transporte
• Carga horária: A combinar
• Requisitos: Cursando do 1º ao 4º semestre
• Código da OE: 6097149
Ciências Contábeis (Estágio)
• Cidade: Tomé-Açu/PA
• Bolsa-auxílio: R$ 1.055,89 + auxílio-transporte
• Carga horária: 8h às 12h
• Requisitos: Cursando do 2º ao 6º semestre
• Código da OE: 6092968
Engenharia Elétrica e Eletrônica (Estágio)
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa-auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 8h às 13h
• Requisitos: Cursando do 2º ao 6º semestre
• Código da OE: 6095296
Agropecuária (Estágio)
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa-auxílio: R$ 1.055,89 + auxílio-transporte
• Carga horária: A combinar
• Requisitos: Cursando do 3º ao 7º semestre
• Código da OE: 6090118
Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Estágio)
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 8h às 12h
• Requisitos: Cursando do 2º ao 6º semestre
• Código da OE: 6077685
Marketing (Estágio)
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa-auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 13h às 17h
• Requisitos: Cursando do 2º ao 8º semestre
• Código da OE: 6087648
Design (Estágio)
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa-auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 8h às 13h
• Requisitos: Cursando do 2º ao 6º semestre
• Código da OE: 6099130
Gastronomia (Estágio)
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 10h às 16h30
• Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre
• Código da OE: 6065386
Engenharia de Produção (Estágio)
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 10h às 16h30
• Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre
• Código da OE: 6069837
Nutrição (Estágio)
• Cidade: Marabá/PA
• Bolsa-auxílio: R$ 900,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 8h às 13h
• Requisitos: Cursando do 4º ao 10º semestre
• Código da OE: 6078224
Letras (Estágio)
• Cidade: Santarém/PA
• Bolsa-auxílio: R$ 650,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 9h às 16h
• Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre
• Código da OE: 6094453
Técnico em Segurança do Trabalho (Estágio)
• Cidade: Santarém/PA
• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 8h às 14h
• Requisitos: Cursando do 1º ao 4º semestre
• Código da OE: 6084079
Farmácia (Estágio)
• Cidade: Santarém/PA
• Bolsa-auxílio: R$ 500,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 8h às 13h
• Requisitos: Cursando do 1º ao 8º semestre
• Código da OE: 6099290
Administração (Estágio)
• Cidade: Marabá/PA
• Bolsa-auxílio: R$ 900,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 10h às 16h
• Requisitos: Cursando do 2º ao 7º período
• Código da OE: 6077565
*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia
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