Ciee oferece 136 vagas de estágio e aprendizagem no Pará neste início de junho

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) iniciou o mês de junho com 136 oportunidades abertas para estudantes no Pará. As vagas são destinadas aos programas de Estágio e Aprendizagem e contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de formação.

Do total de oportunidades, 109 são para estágio e 27 para aprendizagem. As vagas de aprendizagem são voltadas para a área administrativa, enquanto as oportunidades de estágio atendem estudantes do Ensino Médio e de cursos de graduação como Administração, Direito, Ciências Contábeis, Marketing e Informática, entre outros.

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Segundo o CIEE, as bolsas-auxílio variam de acordo com a carga horária e a empresa contratante. Os estudantes interessados podem realizar o cadastro gratuitamente por meio do Portal CIEE, onde também é possível consultar as vagas disponíveis e atualizar informações pessoais.

A instituição orienta os candidatos a manterem os dados cadastrais atualizados, já que o contato para processos seletivos e entrevistas é realizado com base nas informações registradas na plataforma. O portal também permite a inclusão de uma redação e de um vídeo de apresentação, recursos que podem complementar o perfil do estudante.

Além do atendimento online, o CIEE disponibiliza atendimento presencial em Belém. A unidade funciona no Edifício Síntese 21, localizado na Avenida Conselheiro Furtado, nº 2865, Loja 2, no bairro da Cremação. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

As oportunidades são atualizadas periodicamente e podem ser preenchidas ao longo do processo seletivo, conforme a demanda das empresas parceiras.

Administração (Estágio)

• Cidade: Mocajuba/PA

• Bolsa-auxílio: R$ 1.508,42 + auxílio-transporte

• Carga horária: A combinar

• Requisitos: Cursando do 1º ao 4º semestre

• Código da OE: 6097149

Ciências Contábeis (Estágio)

• Cidade: Tomé-Açu/PA

• Bolsa-auxílio: R$ 1.055,89 + auxílio-transporte

• Carga horária: 8h às 12h

• Requisitos: Cursando do 2º ao 6º semestre

• Código da OE: 6092968

Engenharia Elétrica e Eletrônica (Estágio)

• Cidade: Belém/PA

• Bolsa-auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 8h às 13h

• Requisitos: Cursando do 2º ao 6º semestre

• Código da OE: 6095296

Agropecuária (Estágio)

• Cidade: Belém/PA

• Bolsa-auxílio: R$ 1.055,89 + auxílio-transporte

• Carga horária: A combinar

• Requisitos: Cursando do 3º ao 7º semestre

• Código da OE: 6090118

Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Estágio)

• Cidade: Belém/PA

• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 8h às 12h

• Requisitos: Cursando do 2º ao 6º semestre

• Código da OE: 6077685

Marketing (Estágio)

• Cidade: Belém/PA

• Bolsa-auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 13h às 17h

• Requisitos: Cursando do 2º ao 8º semestre

• Código da OE: 6087648

Design (Estágio)

• Cidade: Belém/PA

• Bolsa-auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 8h às 13h

• Requisitos: Cursando do 2º ao 6º semestre

• Código da OE: 6099130

Gastronomia (Estágio)

• Cidade: Belém/PA

• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 10h às 16h30

• Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre

• Código da OE: 6065386

Engenharia de Produção (Estágio)

• Cidade: Belém/PA

• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 10h às 16h30

• Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre

• Código da OE: 6069837

Nutrição (Estágio)

• Cidade: Marabá/PA

• Bolsa-auxílio: R$ 900,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 8h às 13h

• Requisitos: Cursando do 4º ao 10º semestre

• Código da OE: 6078224

Letras (Estágio)

• Cidade: Santarém/PA

• Bolsa-auxílio: R$ 650,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 9h às 16h

• Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre

• Código da OE: 6094453

Técnico em Segurança do Trabalho (Estágio)

• Cidade: Santarém/PA

• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 8h às 14h

• Requisitos: Cursando do 1º ao 4º semestre

• Código da OE: 6084079

Farmácia (Estágio)

• Cidade: Santarém/PA

• Bolsa-auxílio: R$ 500,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 8h às 13h

• Requisitos: Cursando do 1º ao 8º semestre

• Código da OE: 6099290

Administração (Estágio)

• Cidade: Marabá/PA

• Bolsa-auxílio: R$ 900,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 10h às 16h

• Requisitos: Cursando do 2º ao 7º período

• Código da OE: 6077565

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia