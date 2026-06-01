Ciee abre seleção para estágio e jovem aprendiz em cidades do Pará
Interessados devem realizar cadastro gratuito no portal da instituição para participar das seleções
O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) iniciou a semana com a oferta de vagas para programas de estágio e aprendizagem no Pará. As oportunidades buscam ampliar a inserção de jovens no mercado de trabalho e contribuir para a qualificação profissional no estado.
As vagas são destinadas a áreas como Informática, Administração e Engenharia de Produção, além de opções para estudantes do ensino médio. As bolsas-auxílio variam conforme a carga horária e a empresa contratante.
VEJA MAIS
Para participar dos processos seletivos, os interessados devem se cadastrar gratuitamente no portal do CIEE, manter os dados atualizados e preencher informações complementares, como redação e vídeo de apresentação, o que pode aumentar as chances de encaminhamento para entrevistas. O atendimento presencial em Belém ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na unidade localizada na Avenida Conselheiro Furtado, no bairro da Cremação.
Superior em Informática (ADS) – Estágio
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 08:00 às 12:00
• Requisitos: Cursando do 2º ao 6º semestre
• Código da OE: 6077685
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6077685
Engenharia de Produção – Estágio
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 08:00 às 12:00
• Requisitos: Cursando do 3º ao 8º semestre
• Código da OE: 6039930
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6039930
Ensino Médio – Jovem Aprendiz (+18)
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 761,55 + auxílio transporte
• Carga horária: 08:00 às 12:00
• Requisitos: Cursando do 1º ao 4º semestre
• Código da OE: 6053872
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6053872
Ensino Médio – Jovem Aprendiz (+18)
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 761,55 + auxílio transporte
• Carga horária: 08:00 às 12:00
• Requisitos: Cursando do 1º ao 4º semestre
• Código da OE: 6053957
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6053957
Ensino Médio – Jovem Aprendiz (+18)
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 761,55 + auxílio transporte
• Carga horária: 13:00 às 17:00
• Requisitos: Cursando do 1º ao 4º semestre
• Código da OE: 6053876
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6053876
Administração – Estágio
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 08:00 às 14:00
• Requisitos: Cursando do 3º ao 6º semestre
• Código da OE: 6087887
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6087887
Gastronomia – Estágio
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 10:00 às 16:30
• Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre
• Código da OE: 6065386
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6065386
Pedagogia – Estágio
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 650,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 12:00 às 18:00
• Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre
• Código da OE: 6086785
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6086785
Engenharia de Produção – Estágio
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 10:00 às 16:30
• Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre
• Código da OE: 6069837
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6069837
Psicologia – Estágio
• Cidade: Santarém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 500,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 14:00 às 18:00
• Requisitos: Cursando do 4º ao 9º semestre
• Código da OE: 6083984
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6083984
Nutrição – Estágio
• Cidade: Marabá/PA
• Bolsa auxílio: R$ 900,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 08:00 às 13:00
• Requisitos: Cursando do 4º ao 10º semestre
• Código da OE: 6078224
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6078224
Odontologia – Estágio
• Cidade: Santarém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 08:00 às 12:00
• Requisitos: Cursando do 2º ao 8º semestre
• Código da OE: 6073713
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6073713
Técnico em Segurança do Trabalho – Estágio
• Cidade: Santarém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 08:00 às 14:00
• Requisitos: Cursando do 1º ao 4º semestre
• Código da OE: 6084079
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6084079
Administração – Estágio
• Cidade: Marabá/PA
• Bolsa auxílio: R$ 900,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 10:00 às 16:00
• Requisitos: Cursando do 2º ao 7º período
• Código da OE: 6077565
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6077565
*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA