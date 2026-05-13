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Política

TRE-PA busca 11 mil mesários voluntários para as Eleições 2026; veja como se inscrever e benefícios

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará espera alcançar 11 mil inscrições para garantir a transparência e a legitimidade do pleito

Gabriel da Mota

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) convida os eleitores paraenses a participarem das Eleições 2026 como mesário voluntário. Com a meta de superar 11 mil cadastros, o órgão reforça que a adesão antecipada é fundamental para a organização das equipes, que começa meses antes da votação. Os interessados podem realizar a inscrição pelo site oficial, pelo aplicativo e-Título ou via WhatsApp.

Segundo o analista judiciário do TRE-PA, Breno Barata, o voluntariado fortalece a democracia ao dar voz ativa ao cidadão. "Sem mesário não há eleição. É fundamental que as seções tenham quatro mesários para que o voto possa ser concretizado pelo restante da população", explicou Barata em vídeo divulgado pela assessoria do tribunal. O analista ressaltou que os voluntários costumam ser alocados em suas próprias zonas eleitorais e, sempre que possível, em seus locais de votação de origem.

Veja como se inscrever para ser mesário voluntário

As inscrições para o programa estão abertas durante todo o ano, mas a recomendação é que o cadastro seja feito o quanto antes. Além do site oficial do tribunal e do aplicativo e-Título, a Justiça Eleitoral disponibilizou o número de WhatsApp (91) 3346-8000 para facilitar o processo. O atendimento presencial nos cartórios eleitorais também é uma opção válida para quem prefere o contato direto.

De acordo com o coordenador de Estratégia e Planejamento de Eleições (Cepel), Sandro Borges, o mesário representa a Justiça Eleitoral dentro da seção. "O mesário organiza o fluxo, garante a tranquilidade do eleitor e protege o sigilo do voto. Sem ele, a logística simplesmente trava", afirmou Borges. Ele pontuou que o objetivo do Regional é que, no futuro, 100% dos colaboradores sejam voluntários, pois o entusiasmo no atendimento é maior.

Saiba quais são os benefícios para quem trabalha nas eleições

Atuar como mesário, seja por convocação ou de forma voluntária, garante direitos previstos em lei. O principal benefício é a folga em dobro: para cada dia trabalhado na eleição ou em treinamento, o cidadão tem direito a dois dias de descanso em seu emprego, seja ele público ou privado. Além disso, o trabalho serve como critério de desempate em concursos públicos, desde que previsto no edital, e pode ser validado como horas extracurriculares em instituições de ensino conveniadas.

No dia do pleito, o voluntário recebe um auxílio-alimentação no valor de R$ 65. Para participar, o requisito básico é ter mais de 18 anos e estar em dia com a situação eleitoral. Contudo, a função é vedada a candidatos e parentes de até segundo grau, ocupantes de cargos de confiança no Poder Executivo, funcionários de partidos políticos, servidores da Justiça Eleitoral e militares.

Confira os requisitos para participar do programa de voluntariado

O treinamento dos selecionados pode ser realizado de forma presencial ou online. Sandro Borges tranquiliza os novos voluntários sobre a complexidade das tarefas, destacando que todos aprendem a operar a urna e os protocolos de segurança. "É uma aula de humanidade. Você vê um cidadão de 90 anos fazendo questão de votar, é a prova de que cada voto realmente conta", concluiu o coordenador.

Dados e projeções no Pará

  • Meta para 2026: 11 mil voluntários
  • Inscritos até o momento: 600 pessoas
  • Voluntários em 2022: 10.731 pessoas
  • Voluntários em 2024: 8.665 pessoas
  • Auxílio-alimentação: R$ 65 por turno
  • WhatsApp para inscrição: (91) 3346-8000
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