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Política

Você vê falhas do Flávio em dizer que adie a tarifação; é inaceitável, diz Ronaldo Caiado

Caiado também afirmou que o Brasil não depende do Estreito de Ormuz e disse que Lula "não sabe" do potencial do país

Estadão Conteúdo
fonte

Pré-candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O pré-candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, criticou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por ter sugerido o adiamento do "tarifaço" dos Estados Unidos ao Brasil e afirmou que o posicionamento é "inaceitável".

As declarações ocorreram no evento Agenda dos Presidenciáveis 2026, realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), entidade sindical patronal, em Brasília, nesta quarta-feira, 8. "Você vê falhas do Flávio em dizer que adie a tarifação", disse Caiado. "É inaceitável", acrescentou.

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Caiado se referiu a uma manifestação encaminhada por Flávio em 2 de julho ao Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) na qual defendeu o adiamento da tarifa de 25% contra o Brasil até depois das eleições de outubro.

Durante o discurso, Caiado também disse que o Brasil não precisa do Estreito de Ormuz e afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "não sabe" do potencial brasileiro. Além disso, Caiado disse que nunca se envolveu com corrupção e "negociata" e lembrou o Mensalão dos governos anteriores do PT.

O pré-candidato do Partido Novo, Romeu Zema, tem presença confirmada no evento. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também foram convidados, mas não compareceram.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/CAIADO/CRÍTICAS/FLÁVIO BOLSONARO
Política
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