R70: 'Pior momento', diz Flávio Bolsonaro sobre o 'Tarifaço'

Por cinco anos

Banco do Brasil fecha contrato de R$ 2,3 bilhões com os Correios, sem licitação, para prestação de serviços.

Técnico do tetra

Carlos Alberto Parreira passa por traqueostomia e segue internado na UTI com inflamação pulmonar.

VORCARO PARAENSE

NO TUCUPI

O secretário Ricardo Sefer, o Vorcaro no tucupi do Pará, é um dos homens mais ricos do estado. Habilidoso, faz questão de falar que é a pessoa com mais influência no Judiciário e no Executivo. Foi procurador do Estado, muito competente, apesar de ter perdido o prazo no litígio da Cerpa, que levou a companhia a deixar de pagar milhões ao estado. É casado com a filha do ex-deputado Parsifal Pontes, que falam, porém não é verdade, tem milhares de cabeças de gado. Atual secretário de educação, Sefer prometeu fazer nos próximos anos sete escolas em tempo integral, mas até agora não fez nenhuma. Fica a pergunta: por que o secretário Sefer não fez nenhuma? Mas em compensação, trabalhou para quem? Com a palavra os poderes do estado sobre os quais o Vorcaro no tucupi assegura que tem mais de 100% de influência. Esta família é um “orgulho” aos paraenses.

MUNICÍPIOS

PROFESSORES

O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) vai reunir hoje prefeituras e câmaras de vereadores para tratar do Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) do Magistério. Cento e sete municípios, dos 144 do Estado, foram convocados pela Corte de Contas para a audiência preliminar, que será virtual com transmissão ao vivo pelo YouTube do Tribunal e esclarecerá sobre a necessidade de atendimento ao Plano Nacional de Educação. Eles deverão atender ao que preconiza legislação de ter, no mínimo, 70% de professores efetivos no seu quadro de pessoal.

AJUSTES

Em agosto próximo, os 107 municípios terão a oportunidade de assinar o TAG com o Tribunal, sendo que as prefeituras serão as signatárias e as Câmaras de Vereadores serão as intervenientes. A assinatura é facultada. Porém, caso o município não assine ou rescinda o TAG, será feita uma análise direcionada dos contratos temporários do município. Caso seja assinado, essa análise técnica é suspensa temporariamente para que o município possa fazer os ajustes necessários.

VIOLENTOS

CADASTRO

O governo do Pará publicou, ontem, no Diário Oficial do Estado, a lei que estabelece a criação do Cadastro Estadual de Pessoas Condenadas por Crimes contra a Mulher. A medida cria um banco de dados voltado ao registro de pessoas condenadas, com sentença penal transitada em julgado, por crimes praticados contra mulheres. Esse cadastro deve reunir informações de condenados por crimes contra mulheres. O acesso público ficará restrito ao nome e à fotografia do condenado, enquanto os demais dados serão disponibilizados apenas mediante autorização judicial, em observância aos princípios constitucionais e à proteção de dados pessoais.

MESÁRIOS

CONVOCAÇÃO

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE Pará) deu início, ontem (7), à chamada para mesários que irão atuar nas eleições deste ano. A lista com a nomeação final dos mesários será publicada em 28 de agosto. Quem for convocado tem prazo de cinco dias depois da publicação do edital de nomeação para pedir a dispensa. O pedido será avaliado e a justificativa poderá ser aceita ou não. Partidos políticos, federações e coligações têm o mesmo prazo para contestar.

BR-316

REGRAS

A circulação de veículos de carga na rodovia BR-316, na Região Metropolitana de Belém, passa a seguir novas regras com a publicação, no Diário Oficial, do Decreto 5.506 em 3 de julho pelo governo do Pará. Entre as mudanças, o trecho com restrição de circulação foi reduzido e passa a abranger apenas os quilômetros 1,7 e 9 da via. Os horários de restrição também foram alterados e passam a valer somente de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 8h30 e das 17h30 às 19h30, períodos de maior fluxo de veículos. Caminhões com peso bruto total de até 29 toneladas poderão circular sem restrição. Também deixa de haver restrição para esses veículos aos sábados, domingos e feriados não prolongados, permanecendo apenas durante os feriados prolongados.

MANGUEZAL

CARBONO

Embrapa e Natura reúnem hoje moradores das Reservas Extrativistas (Resex) Mãe Grande de Curuçá e Marinha Mestre Lucindo, em Marapanim, para debater metodologias de monitoramento que darão origem a uma série de indicadores ecológicos de conservação dos manguezais. A ação faz parte do projeto Floresta Azul, que investiga o potencial dos manguezais como aliados no combate às mudanças climáticas. Ao medir o chamado “carbono azul” - retido em grandes volumes no solo e na vegetação -, a iniciativa reafirma a importância estratégica dos mangues para o equilíbrio do planeta. O estudo também promove a valorização dos serviços ambientais do manguezal diretamente com as populações locais.

Em Poucas Linhas

► A partir de hoje, o Restaurante Prato Popular, localizado na Marambaia, em Belém, passa a funcionar em novo endereço: avenida Pedro Álvares Cabral, número 2247. No local são servidas diariamente 300 refeições completas, com prato principal, acompanhamentos, suco e fruta ao preço simbólico de R$ 3.

► A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) divulgou ontem o resultado final do edital para o Ponto do Autor da 29ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes. A lista completa dos selecionados está disponível no Diário Oficial do Estado e no Mapa Cultural do Pará. A Feira do Livro será realizada de 29 de agosto a 6 de setembro, no Hangar.

► O Curro Velho dará início hoje (8) à colônia de férias gratuita, com turmas nos períodos da manhã e da tarde. A programação vai até o dia 23 e inclui oficinas, jogos, apresentações e vivências de música, teatro, circo, artes visuais, patrimônio cultural e cultura do brincar. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente.

► E durante as férias escolares de julho, o Museu das Amazônias (MAZ) promoverá uma programação gratuita voltada à valorização da diversidade cultural, ambiental e social da região amazônica. As atividades terão início no dia 10.

► A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré desembarca, amanhã, no Rio de Janeiro para uma jornada de celebrações, visitas missionárias e momentos de oração em diversos pontos da cidade. A peregrinação contará com a presença do arcebispo do Rio de Janeiro, Cardeal Orani João Tempesta, que foi arcebispo metropolitano de Belém.

► A Secretaria Executiva de Qualificação Profissional (SEQP), em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica do Pará (Sectec), oferece neste mês cursos de Implantação de Programas de Gerenciamento em Segurança do Trabalho e de Introdução à Informática. As capacitações tiveram início no último dia 6 e seguem até o dia 17. A ação faz parte do Programa Capacita Pará.