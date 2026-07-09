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Política

Em evento com evangélicas, Caiado exalta influência das mulheres nas decisões do País

Estadão Conteúdo

O pré-candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) fez acenos ao eleitorado evangélico feminino nesta quinta-feira, 9. Durante participação no Congresso da Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas Mundial (Cibem), no Rio de Janeiro, ele afirmou que as mulheres exercem influência decisiva nas escolhas feitas dentro de casa e têm papel central na formação e proteção das famílias.

"Às vezes, a gente ouve algumas colocações que são totalmente improcedentes, quando dizem que talvez a mulher ela não opina numas decisões do país, que realmente muitas vezes ela está ali seguindo o raciocínio do marido. Eu quero dizer que é exatamente o contrário. Da mesma maneira que a Bispa Neusa, a minha esposa Gracinha são muito mais influentes nas nossas decisões, muito mais certeiras", afirmou, segundo o g1.

O ex-governador de Goiás também atribuiu às mulheres o papel de estruturar a família e criar os filhos. "Vocês que têm essa capacidade toda e sensibilidade de serem mães, criar os filhos, os nossos lares, estruturarem as nossas famílias... Esta é a verdade, o verdadeiro poder da mulher. Nós somos muito mais uma criação matriarcal", disse.

A agenda ocorre em meio à intensificação de eventos voltados ao eleitorado feminino por pré-candidatos à Presidência. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as mulheres representam 52,85% do eleitorado brasileiro, com cerca de 82 milhões de eleitoras, enquanto os homens somam aproximadamente 73,8 milhões de votantes.

As "colocações improcedentes" mencionadas por Caiado, sobre mulheres "seguirem raciocínio do marido", guardam relação com falas proferidas nas últimas semanas pelo blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo, aliado do senador e também pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Depois de comentar vídeo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) relatando ter sido humilhada por Flávio, Figueiredo expandiu os alvos dos ataques e concluiu que mulheres "votam muito mal". Ele afirmou durante uma live em seu canal que "mulher vota estatisticamente mal, principalmente as solteiras, as casadas costumam acompanhar o marido". Ele citou resultados eleitorais considerados por ele ruins, em que mulheres teriam votado majoritariamente nos candidatos que ele não apoiava.

A declaração levou a senadora Soraya Thronicke (PSB-MS) a pedir que a Procuradoria-Geral da República (PGR) investigue se o blogueiro cometeu o crime de violência política de gênero.

Flávio, por sua vez, demorou a se pronunciar sobre as palavras do conselheiro, mas afirmou em agenda com mulheres que repudiava o posicionamento. O evento foi esvaziado pelas lideranças femininas de direita, sem a presença das senadoras Tereza Cristina (PP-MS) e Damares Alves (Republicanos-DF) e de Michelle Bolsonaro.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/CAIADO/ENCONTRO/EVANGÉLICAS
Política
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