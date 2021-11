Vacinômetro indica vacinação de 8.542.628 pessoas na primeira e segunda doses

O Estado do Pará recebeu para a vacinação contra a covid-19, até esta quinta-feira, 11, do Ministério da Saúde, 12.788.455 doses. Desse total, segundo o Vacinômetro Estadual, 12.445.814 doses foram enviadas aos municípios, média de 97,32%. Os números da vacinação no Pará são atualizados diariamente pela Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa) e divulgados à tarde.

As vacinas recebidas pelo Estado são estas: Astrazeneca/Fio Cruz (4.781.695 doses), CoronaVac/Butantan (3.241.390 doses), Pfizer (4.626.120 doses) e Janssen (139.250).

Foram aplicadas, até esta quinta-feira, 14, um total de 8.542.628 doses. A população estimada para receber a vacina, na primeira etapa, é de 7.468.272 pessoas. Na primeira fase foram aplicadas 5.108.371 doses, um total de 68,40% de cobertura da primeira dose. Já a segunda dose chegou a 3.434.257 pacientes, cobertura de 45,98% da segunda dose.

Sobre o desempenho da vacinação no Pará, o público continua o mesmo, conforme critérios das autoridades federais e estaduais de saúde: trabalhadores em saúde, idosos institucionalizados, idosos 60e+, faixa etária de 18 a 59 anos, Faixa etária de 12 a 17 anos, indígenas, pessoas com comorbidades, quilombolas, trabalhadores de educação (básico e superior), puérperas, gestantes, ribeirinhos, população privada de liberdade, pessoas em situação de rua, Pessoas com Deficiências Permanentes Graves, Forças Armadas e o pessoal de Segurança e Salvamento.

Dos profissionais de saúde, na primeira dose, segundo o mapa do Vacinômetro do Governo do Pará, foram vacinados 186.492 dos 171.689 profissionais de saúde, cobertura de 108,62%. Já a segunda dose foi aplicada em 169.558, cobertura de 98,76%.