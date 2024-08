Ufra oferta 800 vagas para cursos a distância; veja como se increver

A Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) iniciou na quarta-feira (31) as inscrições para o processo seletivo especial dos cursos oferecidos a distância, pelo sistema Universidade Aberta do Brasil. Ao todo, são disponibilizadas 800 vagas, e os interessados podem se inscrever, de forma gratuita, até o dia 22 de agosto, por meio digital. As vagas são para 2 cursos: Bacharelado em Sistema de Informação e Licenciatura em Ciências Biológicas.

Apesar da modalidade a distância, 20% das aulas serão presenciais nos polos de apoio escolhidos pelo candidato no ato da inscrição e que estão distribuídos em 12 municípios do Pará: Ananindeua, Breves, Bujaru, Eldorado dos Carajás, Canaã dos Carajás, Igarapé-Miri, Jacundá, Juruti, Muaná, Pacajá, São Sebastião da Boa Vista e Tailândia.

Como se inscrever?

As inscrições devem ser virtualmente, por meio deste link. Para o curso em Sistema de informação, a Ufra oferta 300 vagas com polos em Ananindeua, Breves, Canaã dos Carajás, Igarapé-Miri, Jacundá e São Sebastião da Boa Vista.

Para o curso de Ciências Biológicas, são ofertadas 500 vagas, com polos de apoio em 10 municípios, são eles: Ananindeua, Breves, Bujaru, Eldorado dos Carajás, Igarapé-Miri, Juruti, Muaná, Pacajá, São Sebastião da Boa Vista, Tailândia.

Modalidades de ingresso

São oferecidas duas formas de ingresso: uma pela nota final do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outra para servidores públicos municipais, estaduais ou federais.

Os candidatos que forem concorrer às vagas por meio do Enem têm que ter realizado a prova em pelo menos uma edição entre os anos de 2019 e 2023, podendo escolher com qual nota irá se inscrever. Não pode ter zerado a redação e nem ter média abaixo de 450 pontos.

Quem concorrer às vagas reservadas para servidores públicos deve estar em exercício no município do polo, ter pelo menos um ano de exercício na profissão e não ser portador de diploma de graduação, ou não ter formação na área em que atuam. A seleção terá como base o tempo de serviço.

O resultado final da seleção sairá no dia 27 de agosto, com o período de habilitação da matrícula se iniciando no dia posterior (28/08). O início das atividades acadêmicas tem previsão para o dia 23 de setembro, de acordo com o calendário acadêmico.