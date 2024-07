IFPA divulga edital para processo seletivo que oferta 120 vagas para Educação do Campo

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) divulgou, na última quinta-feira (25) o edital do Processo Seletivo Especial (PSE) para o preenchimento de 120 vagas nos cursos superiores de graduação de Licenciatura em Educação do Campo, distribuídas em 4 turmas especiais do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor equidade). As inscrições começaram na segunda (29) e seguem até sexta-feira (2/8), de forma presencial, nos campi de Bragança, Breves, Castanhal e Santarém.

As vagas são ofertadas para os municípios de Santa Luzia do Pará, Curralinho e Curuçá, na área de Ciências Humanas e Sociais; e na cidade de Mojuí dos Campos, nas áreas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa e suas Literaturas. Podem participar da seleção os candidatos que habitem no campo e pertençam a comunidades do campo, sem formação de nível superior iniciada ou concluída, e que, preferencialmente, já atuem como educadores nas escolas do campo da rede pública do Pará, ou a educadores populares indicados pelas entidades, movimentos e/ou grupos sociais.

Como será a seleção?

O processo seletivo se dará em duas fases. A primeira será por meio de análise documental, sendo eliminatória, consistindo na análise da documentação completa exigida pelo presente edital, que deverão ser apresentadas no ato da inscrição nos campi de Bragança, Breves, Castanhal e Santarém. A documentação completa está disponível AQUI NO EDITAL.

A fase 2 é uma entrevista com todos os candidatos habilitados na fase 1. Os resultados preliminar e final serão publicados ao final de cada etapa do processo seletivo no endereço eletrônico https://prosel.ifpa.edu.br, conforme previsto no cronograma constante no edital.

Educação no campo

A educação no campo se movimenta pela construção do conhecimento funcional à reprodução do modo camponês de pensar as suas existências, conferindo, dessa forma, significação prática aos processos de escolarização dos sujeitos do campo nas suas múltiplas expressões identitárias.

Essa modalidade de educação é definida como aquela que compreende a Educação Básica em suas etapas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional Técnica de Nível Médio integrada com o Ensino Médio com a finalidade de atender às populações do campo em suas mais variadas formas de produção da vida - agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da Reforma Agrária, quilombolas, caiçaras, indígenas e outros povos tradicionais.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)