UFPA retoma atividades 100% presenciais em todos os campi nesta segunda (14/03)

A Universidade Federal do Pará (UFPA) retoma as atividades 100% presenciais e com recepção dos novos calouros nesta segunda-feira (14). É um momento de retomada para toda a comunidade acadêmica após dois anos de atividades remotas e híbridas, devido à pandemia de covid-19. Nas redes sociais, o reitor Emmanuel Tourinho publicou um vídeo com uma mensagem sobre este novo momento para servidores e alunos.

"Observem que a pandemia não acabou. Cumprimos as exigências de vacinação e devemos seguir usando máscaras, higienizando as mãos e evitando aglomerações. A UFPA deseja a todas e todos um excelente ano acadêmico com saúde e muitas conquistas. Um grande abraço!", declarou o reitor.

De 14 a 18 de março, em todos os campi, ocorre a 32ª Semana do Calouro da UFPA, com o tema é “Universidade, Saúde e Sociedade”. A programação geral ocorrerá com atividades presenciais e on-line, com boas-vindas, conferências, momentos culturais, lives temáticas, campanhas de doação e passeios pelo campus em Belém, além das atividades programadas pelos campi, pelos institutos e pelas faculdades.

A primeira manhã é destinada aos(às) estudantes dos Institutos de Ciências Biológicas - ICB, Ciências Jurídicas - ICJ, Ciências da Saúde - ICS, Educação Matemática e Científica - IEMCI, Amazônico de Agriculturas Familiares - INEAF e Letras e Comunicação - ILC. A segunda manhã é voltada para os(as) calouros(as) dos Institutos de Ciências da Arte - ICA, Ciências da Educação - ICED, Ciências Sociais Aplicadas - ICSA e Filosofia e Ciências Humanas - IFCH. E a terceira manhã envolverá os(as) estudantes dos Institutos de Ciências Exatas e Naturais - ICEN, Geociências - IG e Tecnologia - ITEC. Os estudantes dos campi e dos institutos nos demais municípios poderão acompanhar a programação pelo YouTube.

A programação iniciará sempre às 8h30, com o credenciamento no hall do Centro de Eventos Benedito Nunes. No auditório, as boas-vindas oficiais começam às 9h com a saudação do reitor Emmanuel Zagury Tourinho, do vice-reitor Gilmar Pereira da Silva e de pró-reitores(as). Em seguida, representantes de associações e entidades estudantis, assim como as equipes da Superintendência de Assistência Estudantil (Saest) e da Assessoria de Diversidade e Inclusão Social (ADIS) da Instituição também acolherão os(as) calouros(as).