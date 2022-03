UFPA recebe calouros com programação especial e trote solidário; confira a agenda

Começa nesta segunda-feira (14) e segue até a próxima sexta-feira (18), o tradicional acolhimento aos novos estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA). O tema da 32ª Semana do Calouro é “Universidade, Saúde e Sociedade”. A programação geral ocorrerá com atividades presenciais e online, com boas-vindas, conferências, momentos culturais, lives temáticas, campanhas de doação e passeios pelo campus em Belém, além das atividades programadas pelos campi, pelos institutos e pelas faculdades.

Consulte aqui a programação completa

As boas-vindas, assim como a conferência sobre o tema da Semana do Calouro 2022, ocorrerão pela parte da manhã, nos dias 14, 15 e 16 de março, cada dia voltado para estudantes de um grupo de institutos. O evento será presencial, no Centro de Eventos Benedito Nunes - CEBN (Campus Guamá), com transmissão ao vivo pelo Canal UFPA Oficial no YouTube.

Nesta segunda (14), a programação é destinada aos estudantes dos Institutos de Ciências Biológicas - ICB, Ciências Jurídicas - ICJ, Ciências da Saúde - ICS, Educação Matemática e Científica - IEMCI, Amazônico de Agriculturas Familiares - INEAF e Letras e Comunicação - ILC. Na terça (15), é voltada para os calouros dos Institutos de Ciências da Arte - ICA, Ciências da Educação - ICED, Ciências Sociais Aplicadas - ICSA e Filosofia e Ciências Humanas - IFCH. Na quarta-feira (16), envolverá os estudantes dos Institutos de Ciências Exatas e Naturais - ICEN, Geociências - IG e Tecnologia - ITEC. Os alunos dos campi e dos institutos nos demais municípios poderão acompanhar a programação pelo YouTube.

A programação iniciará sempre às 8h30, com o credenciamento no hall do Centro de Eventos Benedito Nunes. No auditório, as boas-vindas oficiais começam às 9h com a saudação do reitor Emmanuel Zagury Tourinho, do vice-reitor Gilmar Pereira da Silva e de pró-reitores(as). Na sequência, representantes de associações e entidades estudantis, assim como as equipes da Superintendência de Assistência Estudantil (Saest) e da Assessoria de Diversidade e Inclusão Social (ADIS) da Instituição também acolherão os calouros.

A agenda contará ainda com conferência acerca do tema “Universidade, Saúde e Sociedade”, a ser ministrada, em cada dia, por um membro do Grupo de Trabalho da UFPA sobre a pandemia de covid-19: Rita Medeiros, presidenta do GT, professora do Núcleo de Medicina Tropical - NMT, médica infectologista e gerente de Atenção à Saúde do Hospital Universitário João de Barros Barreto; Silvestre Savino Neto, diretor da Faculdade de Medicina do Instituto de Ciências da Saúde - ICS; e Luisa Caricio Martins, diretora do NMT.

Programação cultural

O encerramento será com apresentações culturais de grupos da Escola de Música da UFPA - EMUFPA. No dia 14, a atração será o Emufpa Jazz Quinteto, com Leonardo Coelho (piano), Adelbert Carneiro (baixo), Walter Almeida (bateria), Elielson Gomes (trompete) e Marcos Cardoso (saxofone). No dia 15, será a vez do Duo Violino e Piano, com Thaís Carneiro (violino) e Alexandre Contente (piano). E no dia 16, a programação cultural será o Solo de Tuba, com Alberto Dias.

Nas noites dos dias 14 e 15 de março, às 18h, por meio do Canal UFPA Oficial no YouTube, os calouros ainda poderão acompanhar, respectivamente, a live “Diversidade: desafio cotidiano da convivência”, organizada pela Assessoria de Diversidade e Inclusão Social da UFPA - ADIS; e a live “A assistência e a acessibilidade estudantil como direitos”, com organização da Superintendência de Assistência Estudantil da UFPA - Saest. A agenda tem como objetivo principal esclarecer questões relacionadas ao cotidiano dos ingressantes na universidade.

Nos demais dias e horários da Semana, o acolhimento será feito pelos campi e pelas demais unidades e subunidades a que os calouros estão vinculados.

UFPA volta a realizar o trote solidário

Neste ano, a Universidade também volta a realizar o tradicional Trote Solidário e Sustentável “O Papel do Calouro da UFPA”, que coleta apostilas, cadernos e demais papéis utilizados pelos calouros durante os estudos. O material recolhido será doado para cooperativas de catadores de materiais recicláveis que participam do Projeto Coleta Seletiva Solidária, da Prefeitura Multicampi da UFPA. A equipe do projeto terá um ponto de arrecadação no estacionamento do CEBN, no período de 14 a 18 de março, das 9h às 12h.

A ação socioambiental se constitui em um instrumento de cidadania e objetiva despertar nos estudantes recém-chegados à UFPA uma consciência ambiental e, em especial, a importância da coleta seletiva.

Doação de sangue e medula óssea – Já a Campanha de Doação de Sangue e Medula é uma iniciativa com a parceria da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - Hemopa e será realizada nos dias 14 e 15 de março, das 8h às 16h, em posto que também ficará nas proximidades do CEBN. O objetivo é “estocar solidariedade” nos bancos de sangue do estado. Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos (menores de idade devem ter autorização dos/as responsáveis), alimentadas, que não tenham sido positivadas para covid-19 nos últimos dez dias e munidas de documento de identidade oficial com foto. Para se cadastrar para doação de medula óssea, é necessário ter entre 18 e 35 anos de idade, estar em bom estado geral de saúde, não ter doença infecciosa ou incapacitante e não apresentar doença neoplásica (câncer), hematológica (do sangue) ou do sistema imunológico.

Passeio pelo campus em Belém – De 14 a 16 de março, os calouros em Belém também poderão fazer um passeio guiado pelo Campus do Guamá no ônibus circular elétrico, que entrará em funcionamento. A visita é organizada e será acompanhada por estudantes da Faculdade de Turismo da UFPA. O ponto de partida será em frente ao CEBN e haverá quatro horários de saída por dia: 11h20, 13h30, 15h e 16h.

Serviço:

Semana do Calouro UFPA 2022

Tema: Universidade, Saúde e Sociedade

Período: 14 a 18 de março

Atividades presenciais: Centro de Eventos Benedito Nunes - CEBN (Setor Básico - Guamá), em Belém.

Atividades online: Canal UFPA Oficial no YouTube.

