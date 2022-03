UFPA e Uepa desenvolvem app para auxiliar idosos com serviços sociais e de saúde

Um aplicativo (app) com foco no público idoso e que mapeará os serviços sociais e de saúde, em Belém e Ananindeua, está sendo estudado e desenvolvido pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e Universidade do Estado do Pará (UEPA). A proposta é reflexo da parceria entre as áreas de pesquisas de mestrado e doutorado em Comunicação Social, Ciência da Computação e Psicologia. O projeto foi o único da região Norte a ser selecionado no Edital Acadêmico de Pesquisa 2021: envelhecer com futuro, das instituições Itaú Viver Mais e do Portal do Envelhecimento e Longeviver.

Elaide Martins, docente da Faculdade de Comunicação (Facom) e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Cultura e Amazônia (PPGCom), ambos da UFPA, coordena o Grupo de Pesquisa Inovação e Convergência na Comunicação (InovaCom), que desenvolve o app e conta que o objetivo é lançar o olhar da pesquisa científica sobre a população com 60 anos ou mais.

Quando o app será lançado?

A ferramenta será lançada em setembro, com informações de serviços sociais ou de saúde nos municípios vizinhos, para que esse público conquiste mais autonomia. "Queremos contribuir para a fluência digital de pessoas com mais idades que estejam enfrentando dificuldades relacionadas à inclusão social. Ajudar na autonomia, autoestima, etc. As pesquisas relacionadas aos idosos devem ir para além. Devem tratar da sexualidade, trabalho, lazer, interação. No caso específico da nossa, dos usos e apropriações que o idoso faz de dispositivos do dia a dia", afirmou Elaide Martins.

Ela também frisou que o objetivo é conhecer melhor quais os principais interesses do público idoso em relação à informações sobre serviços públicos de saúde e sociais – e disponibilizar esses dados de forma acessível para o idoso na internet.

Apesar do aplicativo ter um mês de lançamento confirmado para setembro de 2022, ele ainda está em fase inicial de elaboração e provisoriamente é chamado de "App60+PA". O nome surgiu no contexto das reuniões das equipes do InovaCom com o Grupo de Estudos e Pesquisas em Sistemas de Informação e de Conhecimento (UEPA/GSIC) e Instituto Nufen (UFPA/Psicologia).

Aumento no número de idosos no Brasil

Heloá Maués, mestranda em Psicologia na UFPA, disse que as estatísticas e sensos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam para um aumento expressivo do quantitativo de idosos no país. Ela reflete que, mesmo que o Brasil não seja um país constituído em sua maioria pela população mais jovem, ainda se observa estigmas e paradigmas sociais em relação às pessoas com 60 anos ou mais.

"Reforçam comportamentos de violências, exclusão e negligências em relação a este público. Com este projeto, queremos atender, auxiliando-os através da construção de ferramentas que possibilitem a escuta genuína, inclusão e facilitação de acessos a serviços sociais e de saúde. Almejamos ressaltar as potencialidades do público com 60+, contribuindo para sua independência na utilização de uma ferramenta virtual e busca ativa de serviços para sua saúde e bem estar social", concluiu Heloá.

Wanderson Quinto, doutorando em Psicologia, também na UFPA, explica a escolha dos dois municípios para o começo do mapeamento dos serviços e que Belém e Ananindeua foram escolhidos pela densidade populacional. Ele também atualiza sobre a atual fase do projeto.

"Fase de prototipação de telas, com vistas a aspectos importantes para o público idoso como por exemplo, navegabilidade (facilidade para encontrar o que deseja), Usabilidade (está relacionada com a clareza, simplicidade e estilo dos componentes). Concomitante, está sendo feito uma classificação de serviços que serão disponibilizados. O app usará uma estratégia tecnológica híbrida visando torná-lo mais leve", observou Wanderson.

Serviço - como fazer parte e ter acesso ao "App60+PA":

O público também pode participar da construção do aplicativo, respondendo a um questionário público para elencar informações de idosos com mais de 60 anos, com acesso a internet. “A coleta destas informações representa este espaço de escuta e troca para que possamos elaborar um produto (o aplicativo em si) com foco nas demandas do público-alvo. Para eles e elas, a partir deles e delas”, afirmou Camila Simões, vice-coordenadora do projeto.

Aplicativo: App60+PA

Data de lançamento: Setembro de 2022

Baixar: Android e iOs

Participar do questionário: Idosos com 60 anos ou mais