Procura por vacina contra covid-19 é maior entre idosos durante mutirão de vacinação, em Belém

O número de pessoas idosas que compareceram aos pontos de vacinação contra a covid-19, na manhã deste sábado (12), em Belém, era maior quando comparado à quantidade de jovens nas filas. A capital e demais municípios paraenses realizam, até domingo (13), uma mobilização de imunização promovida pelo Governo do Estado. Mais de 50 postos para aplicação de vacina foram disponibilizados pela Prefeitura de Belém.

Em um shopping localizado no bairro do Reduto, a procura pelo imunizante foi intensa, segundo informou a enfermeira do departamento de imunização da Sesma, Mary Guedes. A profissional destacou que a maior parte do público que procura pela vacina anticovid é formada por idosos. “Como o shopping abre às 10h, o movimento começa a aumentar no final da manhã. Logo chegam os idosos à procura da quarta dose do imunizante, isso tem ficado perceptível ultimamente. O fluxo de pessoas reduz durante a tarde e aumenta novamente por volta das 17h”, disse a profissional da saúde.

João Barbosa, 63 anos, acompanhou a esposa Mary Chocron, 56 anos, durante a vacinação deste sábado. Ela já havia tomado a terceira dose da vacina contra o coronavírus e, agora, aguardava pela aplicação da quarta dose. “Nós moramos no bairro da Batista Campos, viemos exclusivamente para vaciná-la”, disse o marido. “Já tomei a minha terceira e quero logo receber a quarta dose, ficar protegida nunca é demais não é mesmo? Essa covid não é brincadeira”, afirmou a esposa.

Luciana Santos, 24 anos, foi ao shopping para tomar a terceira dose do imunizante. Ela havia perdido a data correta de vacinação por conta dos compromissos, mas que não podia perder a chance de ser imunizada com a dose de reforço. “A vacina é muito necessária, que ainda não tomou precisa tomar. Não pude antes por conta do trabalho e estudo, mas agora estou aqui. Muitos jovens não estão procurando pela vacina, conheço vários, eles não fazem ideia do erro que estão cometendo. A pandemia ainda não acabou. É preciso tirar um dia para se vacinar”, diz a jovem.

Durante o mutirão podem se vacinar contra o Coronavírus todos aqueles que ainda não receberam a primeira ou a segunda dose, bem como as pessoas acima de 18 anos, que foram vacinadas com a segunda dose, até novembro de 2021 e ainda não receberam a terceira dose.

Atualmente, o Pará possui 830.633 crianças que ainda não tomaram nenhuma dose da vacina contra a covid-19. Já entre os adultos, 1.323.988 ainda não procuraram as unidades de saúde para tomar a segunda e 2.256.668, estão pendentes com a dose adicional. Um dos objetivos do mutirão é mudar esse cenário e diminuir o número de não vacinados na capital paraense.

Para se vacinar é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Em caso de segunda ou terceira dose, deve ser apresentado também o cartão de vacinação de Belém.

As pessoas que vão receber a quarta dose, ou seja, que se enquadram nos critérios de alto grau de imunossupressão, devem apresentar, também, uma cópia do laudo, atestado ou receita médica que comprove alto grau de imunossupressão, pois serão retidos no ponto de vacinação.