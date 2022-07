UFPA lança hotsite com memórias da instituição em comemoração aos 65 anos

A Universidade Federal do Pará (UFPA) completa 65 anos neste sábado (2). Em comemoração, a Universidade lançou a marca comemorativa dos 65 anos que está disponível para download em diversos formatos, reunindo memórias e histórias da instituição. A marca comemorativa dos 65 anos é derivada da marca elaborada à época da celebração dos 60 anos da Universidade. A marca foi criada pela publicitária Káyra Badarane, da Editora da UFPA (ed.ufpa), e a trilha sonora da marca animada foi composta pelo professor Carlos Pires, da Escola de Música da UFPA. A marca comemorativa dos 65 anos é derivada da marca elaborada à época da celebração dos 60 anos da instituição, em 2017. Por meio de seus traços, busca valorizar as raízes amazônicas, com formas curvilíneas e arredondadas de utensílios indígenas e com a sinuosidade dos rios que serpenteiam a floresta

O slogan “Mais que uma universidade”, utilizada na divulgação, ressalta universidade e seus papéis para além do ensino, da pesquisa e da extensão, oferecendo também assistência à população e aos diversos setores sociais na concepção, implementação e avaliação de políticas públicas, inovação, transferência de tecnologia e transformação de realidades.

A UFPA foi criada no ano de 1957 pela reunião de sete faculdades e está presente em 78 municípios do estado. Ao todo, são mais de 5.379 docentes, 50.374 alunos, 155 cursos de graduação, 144 cursos de pós-graduação e 56 cursos de residência e especialização, conforme dados disponibilizados no hotsite.

História da Universidade

Na década de 1960, a instituição incorporou outras escolas, como a Escola de Química Industrial do Pará (1920) e a Escola de Serviço Social do Pará (1950), e passou a se chamar Universidade Federal do Pará. Como fruto dessa expansão, nasceram duas novas universidades federais no Pará, a partir de campi da UFPA em Santarém, no oeste do Pará) e Marabá, no sul e sudeste do estado.

Inclusão e diversidade

Na área de inclusão, os avanços foram significativos, sobretudo nos últimos anos. Uma das pioneiras na adoção de cotas em vestibular em 2008 (antes da Lei de Cotas, aprovada em 2012), a UFPA aperfeiçoou sua estrutura e políticas para inovar na implementação de ações afirmativas. Em 2017, foram criadas a Assessoria de Diversidade e Inclusão Social (ADIS) e a Superintendência de Assistência Estudantil (Saest), visando incrementar as políticas para a inclusão e permanência de estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.