UFPA comemora 65 anos neste sábado (2). Reitor da instituição celebra com novas metas; vídeo

A Universidade Federal do Pará (UFPA) comemora 65 anos neste sábado (2) e é uma das mais respeitadas e influentes do país. Recentemente, o ranking internacional QS World University classificou a instituição na lista das melhores do mundo. O reconhecimento pelas seis décadas e meia é atribuído aos membros que, ao longo de várias gerações, construíram um trabalho de sucesso.

O início das atividades foi em 1957, com a reunião de sete faculdades federais, estaduais e privadas existentes em Belém: Medicina, Direito, Farmácia, Engenharia, Odontologia, Filosofia, Ciências e Letras e Ciências Econômicas, Contábeis e Atuariais, se tornando atualmente uma instituição multicampi.

A missão da universidade é produzir, socializar e transformar o conhecimento na Amazônia, com o objetivo de promover a formação de cidadãos capazes de atuar na construção de uma sociedade inclusiva e sustentável, respeitando os saberes tradicionais, prezando pela pluralidade de ideias, cultivando o debate e estimulando o pensamento crítico.

De acordo com o reitor da instituição, Emmanuel Zagury Tourinho, a UFPA acolhe a diversidade e promove a ciência e as artes. A data é celebrada com novas metas e propostas para fazer com que a universidade cresça cada vez mais. “Nos anos que virão, nossa comunidade estará dedicada a tarefa de consolidar este grande empreendimento educacional, científico e civilizatório em todos os lugares onde a UFPA está presente; e em fazer desta Universidade um núcleo cada vez mais forte de irradiação de cidadania e de avanços para a sociedade. Esta é uma história de sucesso que pertence a toda a população paraense”, diz

A UFPA possui mais de trezentos cursos de graduação e pós-graduação espalhados em cerca de setenta municípios do estado. São quinze institutos, oito núcleos, trinta e seis bibliotecas universitárias, dois hospitais universitários e uma escola de aplicação.

História

A Universidade foi criada pela Lei nº 3.191, de 2 de julho de 1957, sancionada pelo Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, após cinco anos de tramitação. Em 12 de outubro do mesmo ano, o Decreto nº 42.427 aprovava o primeiro Estatuto da Universidade, que definia a orientação da política educacional da instituição O primeiro reitor, Mário Braga Henriques, entrou em exercício no dia 28 de novembro do referido ano, permanecendo na gestão até 1960.