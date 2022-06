UFPA é uma das melhores universidades do mundo segundo ranking internacional

A Universidade Federal do Pará (UFPA) está entre as melhores universidades do mundo, como aponta o QS World University Ranking 2023, publicado neste mês. Dentre as 1,4 mil instituições classificadas, há apenas 35 universidades brasileiras e 190 universidades latinoamericanas. Esta é a primeira vez que a UFPA figura no QS World University Ranking, performando na faixa 1201-1400, entre 2.462 instituições analisadas e as que entraram no ranking levantado em 100 países.

O primeiro lugar no mundo foi do Massachusetts Institute of Technology (MIT). No Brasil, as instituições com maiores pontuações foram a Universidade de São Paulo (USP), com a 115ª posição mundial; a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), na 210ª posição; e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na 333ª colocação. Entre as brasileiras, a UFPA ficou na 31ª posição.

O QS World University Ranking é uma avaliação internacional que coleta dados das universidades em todo o mundo, qualificando-os a partir de critérios, como reputação acadêmica, reputação como empregadora, corpo discente, citações (base Scopus), internacionalização, estudantes estrangeiros matriculados, redes internacionais de pesquisa e empregabilidade.

Pela metodologia do QS World University Ranking, o critério em que a UFPA melhor se desenvolveu foi o de redes internacionais de pesquisa, que mensura o estabelecimento de parcerias científicas com instituições de ensino e pesquisa de outros países. Até o final de 2021, de acordo com o Relatório de Gestão da UFPA, havia 123 acordos de cooperação ativos, com instituições de 36 países.

Para o reitor da UFPA, Emmanuel Zagury Tourinho, resultados como esse premiam os esforços da comunidade da instituição.

“Mesmo sem as condições ideais de trabalho, a Universidade Federal do Pará tem um desempenho notável, tanto em seu impacto social, contribuindo para o desenvolvimento da região Amazônica, quanto na excelência acadêmica, com produção científica de ponta reconhecida internacionalmente. Esses têm sido os pilares da instituição nos últimos anos. Nossa performance em mais um ranking global é um reconhecimento da dedicação da nossa comunidade para fazer a universidade avançar na sua missão de transformar realidades”, declarou o reitor.

UFPA supera ranqueamento continental e chega ao ranking mundial

Até esta edição, a UFPA só havia sido ranqueada no QS Latin America, que avalia as instituições desse continente. Na edição 2022, divulgada em setembro de 2021, a UFPA figurou na 127ª posição geral, de um total de 418 instituições brasileiras e latinoamericanas participantes. Na edição 2021, participaram do ranking 410 universidades. A UFPA ficou na 131ª posição.

Cristina Yoshino, pró-reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional e presidente do Comitê de Métricas, Desempenho Acadêmico e Indicadores Interinstitucionais da UFPA, comenta o resultado: “Desde a criação do Comitê de Métricas pelo reitor em 2021, buscamos qualificar os dados institucionais disponibilizados em bases internacionais, a fim de que a UFPA possa ser avaliada em comparação com outras instituições no mundo todo. O ingresso da UFPA no QS World University Rankings 2023 pela primeira vez já é fruto desse amadurecimento institucional quanto à importância dessas avaliações para projeção internacional e também para autoavaliação”.

Em rankings internacionais, divulgados em 2022, a UFPA também teve destaque no Times Higher Education Impact Rankings 2022, performando entre as 400 instituições no mundo que mais contribuem para o desenvolvimento sustentável; e no SCImago Institutions Rankings 2022, subindo 75 posições em relação à edição 2021.

Quacquarelli Symonds (QS) é um dos maiores serviços de comparação e análise de dados de instituições de ensino no mundo. A instituição publica rankings universitários desde 2004.