UFPA divulga primeira repescagem do Processo Seletivo 2022

A Universidade Federal do pará (UFPA) publicou, nesta terça-feira (15/03), a primeira repescagem do Processo Seletivo 2022. Foram mais de 30 cursos espalhados em sete campi que tiveram a segunda chamada divulgada pela instituição.

Os candidatos aprovados devem fazer a habilitação institucional em duas atepas. A primeira é o preenchimento do Cadastro Online de Calouros, que estará disponivel das 14h desta terça-feira (15) até as 14h do dia 18 de março.

A segunda etapa é a entrega dos documentos obrigatórios (originais e cópias) de forma presencial, nos locais, dias e horários a serem divulgados no site do Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos (CIAC).

(Estagiária Beatriz Reis, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)