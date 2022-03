Estudantes da UFPA recebem as boas-vindas na abertura da Semana do Calouro

Os calouros 2022 da Universidade Federal do Pará (UFPA) receberam as boas-vindas na manhã desta segunda-feira (14), participando da abertura da Semana do Calouro, realizada em todos os campi, com o tema “Universidade, Saúde e Sociedade”. No campus de Belém, o reitor, Emmanuel Tourinho, celebrou a entrada dos estudantes na primeira volta plena à modalidade presencial, desde o começo da pandemia.

Para o gestor, o retorno presencial foi possibilitado pelo passaporte vacinal como um critério indispensável para alunos e servidores, medida que teria sido abraçada pela grande maioria da comunidade acadêmica: “Temos, hoje, na UFPA, uma comunidade vacinada, o que nos dá uma segurança para o retorno das atividades presenciais, mas com a consciência de que isso não é tudo. É preciso continuar usando máscara, mantendo o distanciamento social e higienizando regularmente as mãos, conforme os protocolos sanitários orientam”, afirma Tourinho.

Segundo o reitor, a universidade está apostando na colaboração da comunidade acadêmica para a manutenção dos cuidados preventivos contra a disseminação do novo coronavírus. “Nós não podemos criar, dentro da universidade, um serviço especial de vigilância, por isso contamos com o compromisso de cada um em seguir as medidas de segurança”, ele comenta.

Começar o ano letivo na UFPA é a realização de um sonho para os calouros

Para quem estava chegando pela primeira vez na Universidade, o momento era muito especial. É o caso de José Maciel, calouro de Engenharia de Telecomunicações. O estudante veio do interior do estado, da comunidade quilombola Campo Verde, em Concórdia do Pará, e expressa a sensação de estar iniciando a trajetória acadêmica no curso que sempre quis.

“Para mim é uma experiência muito boa. Chegar aqui com 17 anos é a realização de um sonho, meu e da minha família. Ainda mais sendo a UFPA, a maior do norte, né?”, disse.

José Maciel, calouro de Engenharia de Telecomunicações, diz que estar na universidade representa uma conquista para comunidade quilombola Campo Verde. (Camila Guimarães / O Liberal)

José comenta que a conquista tem um grande significado, não apenas para ele, mas também para toda a comunidade Campo Verde: “Para a gente, quilombola, passar na universidade é uma grande alegria, porque a gente não tem essa oportunidade todo o dia. O nosso quilombo fica em festa, então é motivo de orgulho para toda a comunidade. Isso representa resistência, luta e a conquista de todos os nossos ancestrais que lutaram para estarmos aqui”.

Para José, começar a trajetória acadêmica é, também, servir de incentivo para outros jovens da comunidade quilombola, que aspiram cursar o ensino superior: “A partir do momento que um jovem passa, ele meio que incentiva outros. Lá, todos sonham em cursar uma universidade assim, mas a oportunidade não é tão acessível para todos”.

Quem também estava celebrando o primeiro dia como universitária foi a caloura de Meteorologia Ana Isabelle. Ela conta como persistiu até realizar o sonho de passar na UFPA, mesmo com dificuldades enfrentadas pela pandemia.

“Eu tentei três vezes antes, então estou há três anos tentando. Estudar por conta própria e dentro de casa, foi muito difícil, nesse período de pandemia. Então, estando aqui, considerando o sacrifício que foi entrar, eu só saio daqui formada independente do que acontecer”, destacou.

Ana Isabelle, caloura de Meteorologia, diz estar confiante de começar a faculdade no modo presencial. (Ivan Duarte / O Liberal)

Moradora de Ananindeua, Ana Isabelle comenta que tem mais receio de voltar às atividades presenciais por causa da lotação dos transportes públicos, dos quais depende para chegar até o campus, do que pelas atividades presenciais na UFPA. “Desde que eu soube que eu passei, eu fui logo tomar minha terceira dose e tomar a vacina da gripe também. Eu sei que aqui eu vou estar em contato com muitas pessoas, todos os dias. Mas a ideia é a gente continuar se cuidando, pela nossa saúde e pela das nossas famílias”.

Diferente dos calouros, Ana Carolina Bremgartner, estudante de Jornalismo, começou o curso ainda em 2019, antes da pandemia, e teve as atividades suspensas na graduação logo no terceiro semestre. Para ela, começar 2022 no modelo presencial está sendo muito emocionante. “Dois mil e dezenove foi o melhor ano da minha vida, eu aprendi muito, vivi muitas coisas que nunca imaginei viver. Quando parou, em 2020, a gente nem imaginava que ia demorar tanto. Agora, voltando em 2022, é a grande oportunidade de viver tudo de novo e começar a experiência das disciplinas práticas. Toda a felicidade está voltando”.

A Semana do Calouro da UFPA vai até o dia 16 de março, com atividades presenciais e on-line, incluindo conferências, momentos culturais, lives temáticas e campanhas de doação de sangue, em parceria com a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa).

A semana também é marcada pelo retorno do Trote Solidário, que visa arrecadar apostilas, cadernos e demais papéis utilizados pelos calouros durante os estudos, para serem doados para cooperativas de catadores de materiais recicláveis que participam do Projeto Coleta Seletiva Solidária, da Prefeitura Multicampi da UFPA. A equipe do projeto terá um ponto de arrecadação no estacionamento do CEBN, no período de 14 a 18 de março, das 9h às 12h.

Trote Solidário

Coleta de apostilas, cadernos e papéis para reciclagem

Período: 14 a 18 de março

Horário: das 9h às 12h

Local: estacionamento do Centro de Eventos Benedito Nunes, UFPA campus Guamá.