Ufopa lança edital de Feira de Iniciação Científica para educação básica

A V Feira de Ciências e Tecnologias Educacionais da Mesorregião do Baixo Amazonas – Pará (FECITBA-PA) será realizada de 18 a 21 de outubro de 2022, em formato híbrido - que é uma forma de trabalho que une os benefícios do presencial junto com o trabalho remoto.

O período de submissão de projetos de iniciação científica para a educação básica já está aberto e vai até 19 de agosto.

Todo o processo de inscrições, submissão e acompanhamento deverá ser feito exclusivamente na página do V FECITBA.

A Feira é uma realização do Centro Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico (CPADC), vinculado ao Instituto de Ciências da Educação (Iced) da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa).

Projetos

Os projetos devem ser de autoria de estudantes da educação básica da rede pública ou particular de ensino, a partir do 6º ano do ensino fundamental até o final do ensino médio, e ter sido aplicados, no máximo, em 12 meses de desenvolvimento até a data do edital.

Áreas

Ciências Exatas e da Terra; Ciências Biológicas; Engenharias; Ciências da Saúde Ciências Agrárias; Ciências Sociais Aplicadas; Ciências Humanas; e Linguística, Letras e Artes.