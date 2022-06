Torcedores do Castanhal estão ansiosos pelo retorno do time no Modelão

O estádio Maximino Porpino, o Modelão, em Castanhal, passará por reformas estruturais. Na última terça-feira (21), foi assinada uma ordem de serviço para que sejam feitos trabalhos de revitalização no espaço. As obras devem começar na próxima semana e o prazo de entrega é de 8 a 10 meses.

O estádio voltou a receber partidas profissionais há menos de um mês. O Modelão estava interditado devido ao laudo técnico feito pelo engenheiro agrônomo da Federação Paraense de Futebol (FPF), Raimundo Mesquita, que vetou a utilização do gramado após reclamação feita pelo Paysandu junto à FPF.

Para poder voltar a receber partidas profissionais, o estádio passou por alguns ajustes. No entanto, o gramado continua pesado por causa das fortes chuvas dos últimos meses.

A reforma do estádio já era um sonho antigo dos frequentadores e principalmente torcedores do Japiim da Estrada, o Castanhal. O Paraibano Juvenal Freitas, conhecido como seu Mazinho Guarabira, mora em Castanhal há mais de 30 anos e desde que chegou ao Pará se tornou torcedor do Clube do Remo e do Castanhal. Ele já perdeu as contas de quantas partidas já assistiu no Modelão e percebeu, ao longo desse tempo, o quanto o estádio estava se deteriorando. “Já estava passando do tempo de arrumar o nosso querido Modelão. E quando veio a notícia eu fiquei muito alegre porque precisamos ter um estádio para termos orgulho e não vergonha. Temos o nosso Castanhal que está disputando um campeonato importante e tem que ir para outras cidades para jogar. Espero que ano que vem já possamos receber as partidas em um estádio com conforto e segurança”, disse o torcedor.

A mesma expectativa é do Peterson Campos que ainda não teve a oportunidade de assistir às partidas no estádio Modelão. “Fiquei muito feliz em saber que falta pouco para eu realizar meu sonho. Sou torcedor do Castanhal e quero ver meu time recebendo aqui na nossa cidade e no nosso estádio os adversários”, contou o estudante.

Ainda não se sabe, no entanto, onde o Castanhal deverá mandar as próximas partidas da Série D enquanto o estádio estiver em obras, porém o presidente do Japiim está bastante animado com a reforma estrutural pela qual o Modelão irá passar. “Estamos ainda decidindo onde serão as próximas partidas, mas estamos muito felizes com a notícia porque é algo que vai valorizar ainda mais o nosso município por ter um estádio renovado, adequado e, como presidente do clube, estou muito contente também pelos nossos jogadores e principalmente pelos torcedores que merecem ter um estádio digno para que possam levar suas famílias”, enfatizou Helinho.