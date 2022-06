Modelão volta a receber jogos do Castanhal ainda com gramado 'um pouco pesado', afirma secretário

O Estádio Maximino Porpino, mais conhecido como “Modelão”, não recebia jogos oficiais desde o dia 6 de março de 2022, quando o Castanhal goleou o Paysandu por 4 a 0 pelo Parazão. O estádio estava interditado devido um laudo técnico emitido pelo engenheiro agrônomo da Federação Paraense de Futebol (FPF), Raimundo Mesquita, que vetou a utilização do gramado após reclamação feita pelo Paysandu junto à FPF. Desde então o Japiim da Estrada estava atuando longe de casa e seus jogos na Série D vinham sendo realizados no Estádio Olímpico São Benedito, Diogão, em Bragança.

Veja mais

Mas, nesta semana, o Castanhal conseguiu junto à CBF o direito de voltar a exercer o mando de campo no Maximino Porpino. Segundo Denilson Ribeiro, secretário de Esportes de Castanhal, o estádio passou por alguns ajustes para poder receber os próximos jogos do Japiim.

“Foram feitas somente algumas restaurações, estamos aguardando a reforma geral e ampliação do estádio que serão realizadas em parceria com a Secretaria de Esporte e Laser do Estado do Pará (SEEL). O prazo para que a obra fique pronta é de 8 a 10 meses. Estamos aguardando os trâmites finais do processo de licitação da empresa responsável pela obra para iniciarmos os trabalhos. Hoje a nossa capacidade total de público chega a 3.500 pessoas, sendo que foi liberada somente a capacidade para 2.000 pessoas para os próximos jogos do Castanhal.”, explicou Ribeiro.

Ainda de acordo com o secretário, o gramado continua pesado por causa das fortes chuvas que têm caído em Castanhal. “O gramado estava coberto por uma lona que foi doada pelo Castanhal, fizemos drenagem no local e, mesmo assim, ainda vai estar um pouco pesado para o jogo pela Série D contra o Tocantinópolis-TO no próximo sábado, 4, às 15h30", concluiu.

Para o presidente do Castanhal, Helinho Junior, a partida será um teste para saber se o Modelão continua ou não sendo a casa do Japiim. “Vamos jogar com o que temos. Todos os campos estão pesados por causa das chuvas e aqui não é diferente. Então vamos fazer esse primeiro jogo para sentir se tem condições”, afirmou o mandatário.

O Castanhal é o 5º colocado do Grupo A2 da Série D, com 9 pontos. A equipe aurinegra não vence há três jogos e, após a derrota por 4 a 1 para o próprio Tocantinópolis, na rodada passada, perdeu duas posições e deixou a zona de classificação para a segunda fase do Brasileiro.