Técnico do Paysandu comenta gramado do Souza e critica Modelão: 'não lembro de ter visto campo tão ruim'

Após criticar duramente o gramado do estádio Modelão, em Castanhal, o Paysandu terá outra partida em um campo de jogo inadequado. Na quarta-feira (9), o Bicola enfrenta o Tapajós pelas quartas de final do Parazão, no estádio do Souza, em Belém. O gramado do estádio da Tuna Luso já foi alvo de críticas do técnico Bicolor, Márcio Fernandes.

Ao final da partida entre Tuna e Paysandu, pela segunda rodada do Parazão, o treinador do Papão criticou o terreno do Souza. Segundo ele, o campo de jogo ruim prejudica o nível técnico da competição.

Às vésperas de mais uma partida no Souza, Márcio Fernandes conversou com a equipe de O Liberal sobre os preparativos do elenco para as quartas de final. O treinador disse que o elenco tem que estar preparado para mais partidas em gramados ruins durante a temporada.

"Conversei com os jogadores ontem e precisamos nos adaptar o mais rápido possível. Eu acho que atuar em gramados ruins prejudica o próprio campeonato. Na Copa do Brasil, a Tuna ganhou do Novorizontino e o Castanhal empatou com o Vitória. Ou seja, temos um campeonato forte, mas ninguém vai se interessar por essa mercadoria no resto do Brasil se continuarmos com gramados assim", disse Márcio.

Ainda falando sobre a partida contra o Castanhal, o técnico do Paysandu foi categórico em afirmar que foi o pior gramado que viu em toda a carreira. O jogo terminou com o Papão sofrendo uma goleada de 4 a 0 para a equipe da casa.

"Eu não me lembro de ter visto um gramado tão ruim assim. Isso interferiu no jogo, claro. Mas não quer dizer que se tivesse um gramado melhor iríamos ganhar. A única certeza que tenho é que o espetáculo seria bem melhor", disse.

O Paysandu enfrenta o Tapajós às 9h30 de quarta-feira pela primeira partida das quartas de final do Parazão. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.