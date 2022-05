CBF atende pedido do Japiim e Castanhal volta a jogar no Modelão pela Série D

O Castanhal vai voltar a jogar em casa neste Campeonato Brasileiro da Série D. O anúncio foi feito pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em seu site oficial. A pedido da diretoria do Japiim, o clube alvinegro deixará de mandar seus jogos no Estádio Diogão, em Bragança (PA) e voltará a atuar no Estádio Maximino Porpino, já neste sábado (4), contra o Tocantinópolis-TO, abrindo o returno da competição.

O Estádio Maximino Porpino, popularmente chamado de “Modelão”, não recebe jogos oficiais desde o dia 6 de março deste ano, quando o Castanhal goleou o Paysandu pelo placar de 4 a 0, pelo Campeonato Paraense. A interdição ocorreu através de laudo técnico feito pelo engenheiro agrônomo da Federação Paraense de Futebol (FPF), Raimundo Mesquita, que vetou a utilização do gramado, após reclamação feita pelo Paysandu junto à FPF. Desde então o Japiim da Estrada atuou longe de Castanhal e estava mandando seus jogos na Série D no Diogão, em Bragança.

Além do Tocantinópolis-TO, no próximo sábado (4), o Castanhal irá enfrentar jogando em casa, no Modelão, o 4 de Julho-PI (dia 25.06) e o Pacajus-CE (09.07). Atualmente o Japiim ocupa a quinta colocação na tabela com nove pontos, fora da zona de classificação à próxima fase a Quarta Divisão nacional.