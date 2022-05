Castanhal envia ofício à CBF e pede para voltar a mandar jogos da Série D no Modelão

O Castanhal enviou um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para voltar a realizar partidas da Série D do Campeonato Brasileiro no estádio do Modelão, em Castanhal. A informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo presidente do clube, Helinho Junior.

VEJA MAIS

De acordo com o mandatário do Japiim da Estrada, o gramado do estádio, motivo pelo qual o Modelão foi vetado da Série D, recebeu intervenções nas últimas semanas. Com isso, a diretoria da equipe aurinegra acredita que poderá voltar a mandar partidas em casa na Quarta Divisão. A agremiação ainda aguarda uma resposta da CBF sobre o pedido.

A última partida realizada no estádio Modelão foi no dia 6 de março, quando Castanhal e Paysandu se enfrentaram pela 8ª rodada do Campeonato Paraense. Após o duelo, que terminou com vitória do Japiim por 4 a 0, o gramado do Maximino Porpino foi alvo de muitas críticas por parte dos jogadores bicolores. Em seguida, a Federação Paraense de Futebol (FPF) vetou o estádio do torneio e o clube aurinegro precisou mandar as partidas no Diogão, em Bragança.

O veto, no entanto, permaneceu para a disputa da Série D do Brasileirão. Desde o início do torneio, as partidas com mando de campo do Japiim da Estrada têm sido jogadas em Bragança, outro município do nordeste paraense, mas encarado como "campo neutro" pela comissão técnica e jogadores da equipe.

A ideia de "campo neutro" pode também ser traduzida em números. Ao todo, o Castanhal já disputou quatro partidas em Bragança pela Série D. Dos 12 pontos disputados, apenas 6 foram conquistados, o que traduz um aproveitamento de 50%.

A próxima partida em casa do Castanhal pela Série D será no dia 4 de junho, contra o Tocantinópolis, válida pela oitava rodada. Por enquanto, o Japiim está na quarta posição do Grupo 2 do torneio.