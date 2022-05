CBF divulga tabela detalhada de mais seis rodadas da Série D; veja as partidas de Tuna e Castanhal

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou neste sábado (21) a tabela detalhada das próximas seis rodadas da Série D do Brasileirão. Com isso, Tuna e Castanhal, únicas equipes paraenses no torneio, conheceram os dias, horários e locais das partidas entre a 8ª e a 13ª rodadas. Inclusive, o jogo de volta entre Águia Guerreira e Japiim já tem data para ocorrer.

Os rivais paraenses se enfrentam no dia 18 de junho, num sábado, às 15h, no estádio do Souza, em Belém. A partida será válida pela 10ª rodada da competição nacional.

A primeira fase da Série D é formada por 64 clubes, divididos em oito grupos com oito equipes cada. Dentro de cada chave, os clubes se enfrentam em partidas de ida e volta, com os quatro melhores classificados avançando à etapa de mata-matas. A partir deste momento, as equipes vão duelando até a final do torneio. Além dos times que fizerem a decisão, sobem à Série C os semifinalistas.

No momento, a situação dos clubes paraenses, que estão no Grupo 2 da Série D, não está muito confortável. A Tuna Luso é a lanterna da chave, com dois pontos ganhos em seis partidas, enquanto o Castanhal está na quarta colocação, a última entre os classificados à próxima fase.

Veja as partidas de Tuna e Castanhal

8ª rodada

04/06 - Castanhal x Tocantinópolis - 15h30 - Diogão

05/06 - Moto Club x Tuna Luso - 17h - Nhozinho Santos

9ª rodada

11/06 - Tuna Luso x Pacajus - 15h - Estádio do Souza

11/06 - Juventude Samas x Castanhal - 15h30 - Pinheirão

10ª rodada

18/06 - Tuna Luso x Castanhal - 15h - Estádio do Souza

11ª rodada

25/06 - Castanhal x 4 de Julho - 15h30 - Diogão

26/06 - Fluminense-PI x Tuna Luso - 16h - Lindolfo Monteiro

12ª rodada

02/07 - Tuna Luso x 4 de Julho - 15h - Estádio do Souza

2/07 - Fluminense-PI x Castanhal - 16h - Lindolfo Marques

13ª rodada

09/07 - Castanhal x Pacajus - 15h30 - Diogão

09/07 - Juventude Samas x Tuna Luso - 15h30 - Pinheirão