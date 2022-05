Tuna é derrotada pelo Pacajus-CE e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Não deu pra Tuna. A equipe paraense perdeu por 2 a 0 para o Pacajus-CE na noite desta sexta-feira (20) e conheceu a quarta derrota no Campeonato Brasileiro da Série D. Com o resultado, a Águia Guerreira segue sem vencer na Quarta Divisão.

A partida começou equilibrada na primeira etapa, com ambas as equipes tendo chances de abrir o placar. Porém todos os gols do jogo foram marcados apenas no segundo tempo. Daniel, no primeiro minuto, e Testinha, aos 15, deram números finais ao jogo. Na reta final, a Lusa até tentou reagir, mas parou na defesa da equipe cearense.

O placar manteve a Tuna na lanterna do Grupo 2, com dois pontos conquistados em seis jogos. Por outro lado, o Pacajus-Ce, está na liderança da chave, com 11 pontos. No entanto, pelo fato da partida ter aberto a rodada da Série D, o clube nordestino pode perder a posição após os demais resultados.

A próxima partida da Águia Guerreira pela Série D será no próximo domingo (28), às 15h, no estádio do Souza, em Belém, contra o Moto Club-MA. Caso vença, a equipe cruzmaltina pode sair da última colocação da chave.