Castanhal empata sem gols com o Juventude-MA, mas se mantém no G-4 da Série D

Castanhal e Juventude-MA empataram em 0 a 0 na tarde deste sábado (21), no estádio Diogão, em Bragança, em partida válida pela sexta rodada da Série D do Brasileirão. A partida, marcada por muito equilíbrio entre as duas equipes, terminou com resultado positivo para o Japiim da Estrada, que se manteve no G-4 do Grupo 2 do torneio.

VEJA MAIS:

Na partida, o Castanhal sofreu com a ausência do atacante Pecel, referência ofensiva da equipe. O jogador foi vetado pelo departamento médico após sentir dores no joelho.

Além disso, a equipe foi treinada pelo auxiliar técnico Ferreti. O técnico do clube, Robson Melo, não pôde comandar os jogadores na beira do gramado porque estava suspenso com o terceiro cartão amarelo. Aproveitando a pausa forçada, o Castanhal autorizou que o técnico viajasse ao Rio de Janeiro para concluir o curso de treinadores da CBF.

Apesar do jogo sem gols, o placar manteve o Castanhal na quarta posição da chave, com 9 pontos conquistados em seis partidas. Do outro lado, o Juventude-MA segue na 7ª posição - vice-lanterna do grupo - com cinco pontos conquistados. A equipe do Maranhão só venceu uma partida no torneio, justamente contra a Tuna Luso, outro clube paraense na competição.

Após o empate em casa, o Castanhal terá um importante desafio pela Série C fora do Pará. No sábado (28), o Japiim da Estrada viaja até o Tocantins, onde enfrenta o Tocantinópolis pela última rodada do primeiro turno da competição. A partida entre as equipes começa a partir das 16h, no estádio João Ribeiro, em Tocantinópolis.