Terceira ponte sobre o Rio Itacaiúnas chega à fase final e será entregue em dezembro

A construção da terceira ponte sobre o Rio Itacaiúnas, no município de Marabá, Região de Integração Carajás, entra na fase final. A previsão é que a obra seja entregue na segunda quinzena de dezembro, conforme o cronograma. A nova ponte, que interliga os núcleos Cidade Nova e Nova Marabá, terá um impacto significativo na mobilidade urbana, reduzindo congestionamentos na BR-230 (Transamazônica) e facilitando o fluxo de pessoas e mercadorias na região.

Com 524 metros de extensão e 16 de largura, a ponte conta com faixas de passeio de 1,85m em ambos os lados. A parte estaiada da estrutura abrange 240 metros, marcando o diferencial arquitetônico e funcional da obra. O projeto é resultado de um convênio entre o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra), e a Prefeitura de Marabá, totalizando um investimento de R$ 109 milhões, sendo R$ 50 milhões provenientes do tesouro estadual.

Segundo Saulo Almeida, engenheiro civil e fiscal da Prefeitura de Marabá, os serviços estão concentrados nos acabamentos, incluindo pintura, conclusão da concretagem do último vão, urbanização das vias de acesso com meio-fio, sarjetas e calçadas, além da instalação de postes de iluminação. O Consórcio Ponte Itacaiúnas, formado pelas empresas Gaspar e ArteLeste Construções, é responsável pela execução da obra.

Mobilidade e economia

A nova ponte atenderá a uma frota superior a 157 mil veículos, conforme levantamento recente do Ministério dos Transportes, permitindo a travessia de automóveis, caminhões, motocicletas e outros meios de transporte. A obra também reduzirá custos e tempo de deslocamento, gerando impactos positivos na logística e na economia regional.

O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, destacou a relevância do projeto: "Estamos na etapa final da construção da terceira ponte sobre o Rio Itacaiúnas, uma obra que representa um divisor de águas para a mobilidade e a integração em Marabá. Esse é mais um exemplo do compromisso do governo estadual em investir em infraestrutura que transforma vidas e fortalece a economia local", reiterou.

João Chamon Neto, secretário regional de Governo do Sul e Sudeste do Pará, também ressaltou a importância da obra, ao destacar que ela representa um grande marco para o município de Marabá. "O investimento em infraestrutura do governo do Estado, em parceria com a Prefeitura, está sendo essencial para melhorar a mobilidade urbana da região, contribuindo também com a economia local.".

Moradores de Marabá, como Bruno da Silveira, já aguardam pela entrega da ponte. "Gastamos muito tempo nos deslocando de um extremo ao outro em Marabá. A ponte vai representar economia de tempo e combustível, além de diminuir os engarrafamentos. É um avanço enorme para nossa cidade", disse.