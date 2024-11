Governo entrega novas viaturas para reforço no combate a crimes ambientais no Pará

Para fortalecer os investimentos no combate aos crimes ambientais no Pará, o governador Helder Barbalho entregou 32 novas viaturas do tipo pick-up, totalmente reforçadas, para as ações em áreas de mata e regiões de difícil acesso, onde ocorre a Operação Curupira. A entrega, realizada nesta sexta-feira (22), constitui mais um investimento do Governo do Estado para garantir a preservação da floresta, combater e reduzir, cada vez mais, a prática de crimes ambientais. O ato de entrega ocorreu no Palácio do Governo, em Belém.

Na ocasião, o chefe do executivo estadual, Helder Barbalho, explicou sobre os importantes investimentos que o Estado tem feito para combater os ilícitos ambientais e reduzir, cada vez mais, o desmatamento no Pará. Investindo na aquisição dos veículos, para que o Estado não precise mais alugar e assim passa a ter o veículo como patrimônio, o que representa um bom uso do recurso público e eficiência da máquina pública, reduzindo a redução do custeio.

"Estamos fortalecendo a estratégia de comando, controle e fiscalização, com operações que buscam inibir as ilegalidades ambientais, combater desmatamento ilegal e garantir, com isto, que o Estado do Pará cumpra as suas metas de redução de desmatamento, de redução de emissões. Para isso, a fiscalização é decisiva neste processo, e por isso o Estado tem trabalhado, seja com a Operação Amazônia Viva ou Operação Curupira, para que, efetivamente, com as presenças dos órgãos de Estado, nós possamos fiscalizar e agir. Aqueles que estão dentro da Lei, têm todo o apoio do Estado para prestigiar quem age com legalidade. E aqueles que agem com infração, vamos sempre buscar dialogar para que estas infrações não mais aconteçam, e que nós possamos propor uma mudança de comportamento, de uso do solo para produzir com sustentabilidade, produzir com legalidade, garantindo regularização fundiária e regularização ambiental", alertou o governador.

Helder Barbalho ainda reforçou que "com esta estrutura, o Estado garante que os profissionais mobilizados possam ter viaturas adequadas para os desafios logísticos. Nós estamos falando em milhares de quilômetros de estradas vicinais, que no inverno, são de extrema dificuldade de deslocamento e que necessitam um incremento de guincho, de tanque extra, de toda a conexão necessária para que os lugares mais distantes possam se conectar com a base da Operação. Portanto, damos um passo fundamental para que o Estado continue agindo para reduzir o desmatamento no território paraense".

O investimento na aquisição dos 32 novos veículos é de aproximadamente R$ 10 milhões. Sendo viaturas do tipo pick-up 4x4, especialmente reforçadas para atender as necessidades "off-road" da Operação Curupira, onde são desenvolvidas ações em áreas de difícil acesso. Para isso, os veículos possuem guincho elétrico, rádios comunicadores, sistema de abastecimento com tanque extra, o que garante mais autonomia durante as incursões em longas trilhas de florestas, proteção de faróis, snorkel para ações em áreas alagadas, além de rastreador.

Pioneirismo no investimento

"Estamos entregando 32 viaturas totalmente adaptadas para o tipo de terreno da Operação Curupira, visto que são áreas de difícil acesso e precisa de viaturas realmente fortalecidas, mais altas, com um tanque extra para combustível para chegar a qualquer distância, um pouco mais alta, mais robusta, com guinchos que possam retirar do atoleiro qualquer outro tipo de veículo. Então as adaptações foram projetadas segundo a necessidade que verificamos nos últimos anos de Operação Curupira. Tudo o que verificamos que deveria ter um veículo para melhor operar nessas regiões foi colocado", destacou Ualame Machado, titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social.

Os novos equipamentos serão utilizados nas ações da Operação Curupira, que ocorrem de forma ininterrupta a partir de três bases fixas instaladas nos municípios de São Félix do Xingu, Uruará e Novo Progresso. As ações são desenvolvidas por equipes das polícias Militar, Civil e Científica, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e também por equipes da Secretaria de Estado de Meio Ambiental e Sustentabilidade (Semas), que atuam de forma conjunta no combate às ilegalidades ambientais.

Operação Curupira

A operação Curupira foi criada por meio do Decreto n.º 2.887, de 07 de fevereiro de 2023, que determinou Emergência Ambiental nos municípios de Altamira, Anapu, São Félix do Xingu, Pacajá, Novo Progresso, Itaituba, Portel, Senador José Porfírio, Novo Repartimento, Uruará, Rurópolis, Placas, Trairão, Jacareacanga e Medicilândia, mais críticos para o desmatamento. A operação também instalou três bases fixas de atuação em São Félix do Xingu, Uruará e Novo Progresso, onde funcionam os pontos para monitoramento e alinhamento das equipes de atuação nas áreas.

Além da Operação Curupira, o Governo do Pará também realiza a Operação Amazônia Viva. Juntas, essas duas frentes de trabalho integram a Força Estadual de Combate aos Crimes Ambientais, que atua no planejamento e monitoramento das ações governamentais emergenciais, destinadas ao enfrentamento aos ilícitos ambientais no Pará.

"Hoje estamos tendo um momento histórico aqui no Estado onde a gente está começando a adaptar as estruturas do Pará para a realidade do combate ao desmatamento. Os locais onde o desmatamento ocorre são normalmente de difícil acesso, tem pouca estrutura de abastecimento, a infraestrutura viária é muito deficitária e por isso a gente precisa de uma estrutura de veículos prontos e adaptados para chegar nesses locais. Não é incomum a gente ter que interromper operações ou demorar para chegar em determinados lugares em função dessa incompatibilidade entre as estruturas que a gente tem, que são as estruturas normais, com as especificidades do território. Então, com esses veículos adaptados, vamos ter mais eficiência para conseguir enxergar mais rápido e ir mais longe para combater o desmatamento e proteger a nossa floresta", destacou o secretário estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Raul Protásio.

Reduções no Desmatamento

O Pará apresentou redução de 28,4% no índice de desmatamento em 2024, em comparação com o ano anterior, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Os números foram divulgados no último dia 6 de novembro. Após dois anos de consecutivas reduções de 21% no índice, os números de 2024 demonstram a eficácia da estratégia de comando e controle do estado.

Os números das duas operações referentes, ao primeiro semestre, comprovam a eficiência da estratégia, uma das causas diretas da redução em 42% dos alertas de desmatamento entre 1º de agosto de 2023 e 31 de julho de 2024, em relação ao mesmo período anterior, atestam os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), divulgados no último dia 7 de agosto pela Semas.