Governo do Pará inaugura escola estadual de tempo integral para estudantes de Icoaraci

O Pará continua avançando na melhora e qualidade da educação pública. Este importante e expressivo momento são reflexos dos investimentos feitos pelo Governo do Estado em projetos, programas e ações que melhoram o ensino-aprendizado e proporcionam um ambiente seguro, confortável e adequado para toda a comunidade escolar. E para reforçar este compromisso, o Estado, por meio da Secretaria de Educação (Seduc), dá mais um grande passo com o lançamento da nova Escola Estadual de Tempo Integral Madre Celeste, localizada no bairro do Cruzeiro, em Icoaraci, distrito de Belém. A assinatura da Portaria de Criação da Escola será realizada na segunda-feira, 21, quando inicia, também, a inscrição para o ano letivo de 2025 na unidade escolar.

"Estamos dando mais um passo importante para transformar a educação pública no Pará, garantindo que nossos jovens tenham acesso a uma formação completa, com um ambiente escolar acolhedor e ideal para o aprendizado. A entrega da Escola Estadual de Tempo Integral Madre Celeste é um marco do nosso compromisso com a educação. Ao dobrarmos as vagas de escolas em tempo integral, reafirmamos que investir em educação é investir em cidadania", afirmou o chefe do Executivo estadual, Helder Barbalho.

A partir de janeiro do próximo ano, a Escola Estadual de Tempo Integral Madre Celeste vai atender cerca de mil estudantes dos ensinos Fundamental (anos iniciais e finais) e Médio. Com estrutura moderna e adequada para proporcionar ensino de qualidade aos estudantes, a unidade possui espaços com piscina, quadra de vôlei de areia, quadra coberta e laboratório.

Conforme o secretário de Educação, Rossieli Soares, este avanço para a educação fará diferença para a comunidade escolar da localidade. “A Escola Madre Celeste é uma escola histórica aqui do distrito de Icoaraci e obviamente é um espaço muito importante que agora será uma escola pública. Essa é uma escola que será de tempo integral, que tem plenas condições de receber a comunidade escolar, ela tem todos os espaços necessários para que a escola funcione perfeitamente como tempo integral”, ponderou o titular da pasta.

A auxiliar de cozinha, Silvia Fernanda Sampaio está animada com a notícia da nova escola estadual. Para ela, que tem uma filha que está no 5º ano do Ensino Fundamental regular, ter uma escola estadual de tempo integral perto de casa é uma grande oportunidade.

“Eu estou ansiosa para fazer inscrever minha filha. Parece um sonho realizado, ter uma escola de período integral próxima da gente e pensar nas oportunidades que a minha filha vai ter, me deixa cheia de expectativas e segunda-feira eu vou estar lá. A escola vai ser bem estruturada, com espaços de muita qualidade e eu acredito que vai fazer muita diferença para ela, dá mais oportunidade de conhecimento para o futuro dela e eu estou muito feliz”, contou.

As escolas de Tempo Integral têm como proposta pedagógica a formação integral e integrada dos estudantes, a ampliação da jornada escolar e o favorecimento de suas aprendizagens e seu desenvolvimento nas dimensões cognitiva, física, social, emocional e cultural. Para fortalecer a aprendizagem, a Seduc aumentou em 100% as vagas em escolas de tempo integral, já em vigência. São 33 novas escolas no modelo de ensino integral, e mais de 17,7 mil novas vagas, totalizando 35,9 mil vagas dessa modalidade na rede pública estadual de ensino do Pará.

Com a Escola de Tempo Integral Madre Celeste ao Estado, o Governo do Pará reforça seu compromisso com a educação dos paraenses. Desde 2019, já foram entregues 153 escolas totalmente reconstruídas. Além dos investimentos em novas unidades escolares, programas como o Alfabetiza Pará e o Bora Estudar é fundamental para esse avanço.

A educação pública estadual foi destaque no ranking do Ideb 2023, onde a média das escolas de ensino médio saltou de 3 pontos, em 2021, para 4,3 em 2023. O Pará avançou 20 posições no ranking, subindo da 26ª para a 6ª posição, consolidando o maior progresso do país no ensino médio e registrando o maior crescimento na taxa de aprovação do segmento.

Para a dirigente da Diretoria Regional de Ensino (DRE) Belém 10, Bernadete Oliveira, a nova escola “representa a realização de mais um sonho” para o distrito de Icoaraci.

“Nossa comunidade apresenta uma realidade complexa, com muitos desafios para serem enfrentados principalmente na questão social, mas acreditamos que por meio de políticas públicas de qualidade é possível enaltecer o que a nossa gente tem de melhor, a nossa diversidade sociocultural. Desse modo, receber uma escola de referência nacional significa um empenho relevante nesse sentido, podendo contribuir com a melhoria dos nossos índices educacionais, os quais no Pará vêm crescendo de forma extraordinária, assim como oportunizará aos nossos estudantes um modelo educacional onde se prioriza uma formação integral, ao garantir conhecimento, cidadania e dignidade para o povo de Icoaraci”, frisou a profissional.

Inscrições - As inscrições para a nova unidade escolar começam na próxima segunda-feira, 21, e seguem até a sexta-feira, 25, com atendimento presencial de 8h às 17h. O prédio da Escola Estadual Madre Celeste fica localizado na Rua Manoel Barata, 728 esquina com São Roque, no bairro do Cruzeiro.

Para a inscrição são necessárias: uma pasta L; ressalva e/ou histórico escolar; duas fotos 3x4 coloridas e recentes; xerox da certidão de nascimento do estudante; xerox do CPF e RG do estudante e do responsável; comprovante de residência com CEP legível; folha resumo do Cadastro Único (CAD-Único), se recebe Bolsa Família; cartão de comprovação da vacina contra Covid-19.