Edital de incentivo à educação está aberto e disponível até dia 31 de outubro

Está aberto o edital “Matemática nos Anos Finais do Ensino Fundamental”, que visa reconhecer iniciativas bem-sucedidas e fomentar o desenvolvimento de novos projetos. Os critérios incluem inovação, redução das desigualdades, aderência aos objetivos curriculares da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e eficácia na qualificação do ensino e promoção da aprendizagem. As inscrições devem ser realizadas na Plataforma de Editais do Itaú Social até às 18 horas (horário de Brasília) do dia 31 de outubro. A divulgação dos contemplados ocorrerá em janeiro de 2025.

A iniciativa é motivada pelos baixos índices de desempenho em Matemática no Brasil. De acordo com o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) de 2021, apenas 15% dos estudantes concluíram o 9º ano do Ensino Fundamental com a aprendizagem adequada nessa área. Além disso, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) revela que 7 em cada 10 alunos brasileiros não atingiram o nível básico de proficiência na disciplina.

“Não podemos naturalizar as notas ruins em Matemática dos estudantes brasileiros, tratando a disciplina como algo inacessível ou reservado apenas a poucos, como se fosse questão de “dom”. Ao fazer isso, deixamos de garantir o direito a aprendizagens fundamentais para a vida. Além disso, desperdiçamos oportunidades de incluir mais pessoas em áreas essenciais, como tecnologia e engenharia. Existem iniciativas brasileiras que já estão transformando essa realidade, e é fundamental identificar esses projetos para que possam ser conhecidos e adaptados em outras regiões. Precisamos, com urgência, formular estratégias que coloquem a Matemática como prioridade nas políticas educacionais e no debate nacional”, destaca a superintendente do Itaú Social, Patricia Mota Guedes.

Com o objetivo de fortalecer a aprendizagem da Matemática nos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e enfrentar os desafios educacionais no Brasil, o Itaú Social, em parceria com a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (MEC), lançou um edital inédito para reconhecer e fomentar projetos que promovam essa área do conhecimento nas escolas públicas. As inscrições estão abertas até o dia 31 de outubro para profissionais da educação, organizações da sociedade civil, centros de pesquisa e universidades.

Edital

Os projetos devem se encaixar em duas categorias: “Práticas de ensino-aprendizagem em Matemática”, que englobam desde o uso de recursos didáticos e planejamento pedagógico até iniciativas de recomposição de aprendizagens, círculos olímpicos e atividades de divulgação; e “Desenvolvimento de conhecimentos e habilidades docentes em Matemática”, voltada para a formação e valorização de professores, incluindo formação continuada, produção de materiais pedagógicos, modelos de avaliação e ações de reconhecimento e intercâmbio profissional.