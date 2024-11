Governo entrega auxílio habitacional para famílias atingidas por incêndios no Pará

O Governo do Pará entregou nesta quinta-feira (21/11), benefícios do programa habitacional "Sua Casa" a 16 famílias dos bairros Curió-Utinga e Condor, em Belém. Os cheques entregues correspondem à primeira etapa do auxílio, destinada à compra de materiais de construção e ao pagamento de mão de obra. O investimento total supera R$ 145 mil, segundo informações oficiais.

O programa, administrado pela Companhia de Habitação do Pará (Cohab), concede recursos para construção, reforma, ampliação ou adaptação de moradias, com prioridade para famílias em situação de vulnerabilidade. Desde sua criação, em 2019, mais de 120 mil famílias foram beneficiadas em todo o estado.

Famílias afetadas por desastres naturais ou incêndios são atendidas com prioridade. Nos últimos cinco anos, 397 famílias que perderam suas casas em incêndios receberam o benefício, totalizando mais de R$ 3,5 milhões em investimentos nessa modalidade específica.

De acordo com o diretor-presidente da Cohab, Luís André Guedes, o auxílio permite que as famílias retomem suas vidas após momentos difíceis. “É uma ajuda que chega para quem mais precisa, para garantir a reconstrução de suas casas em um momento de perda”, destacou.