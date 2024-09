Estado entrega mais de 2 mil cheques do programa Sua Casa a famílias de Ananindeua

"Hoje realizo o sonho de muitos anos, graças a Deus, e se não fosse essa oportunidade do governo do Estado, não seria possível construir minha casa. Meu sentimento é somente de gratidão". O depoimento é de Rosângela Souza, dona de casa de Ananindeua, que, nesta quinta feira (26/9), fez parte do universo de mais de duas mil famílias beneficiadas pelo Programa Habitacional Sua Casa, em umas das maiores entregas do benefício feita pelo governo do Pará na região metropolitana de Belém.

O programa habitacional Sua Casa, que tem gestão da Companhia de Habitação do Pará (Cohab) concede até R$ 21 mil, para construção, reconstrução e ampliação de lares. A entrega contou com a presença da governadora do Pará em exercício, Hana Ghassan.

“Estamos aqui entregando esse benefício, lembrando que nosso governador Helder está viajando em busca de novos recursos para o nosso Estado, mas que ele tem muito amor por Ananindeua, onde iniciou sua trajetória política, onde tem como missão cuidar do povo do Pará. E, nada mais importante do que esse programa que vai ajudar vocês a melhorar a casa de cada um, para se ter melhor qualidade de vida, ter mais dignidade. Por isso, eu quero dizer a vocês, estou feliz de estar aqui com vocês”, pontuou Hana Ghassan.

Destinado à construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação de unidade habitacional, o programa de governo foi criado pelo governador do Estado, Helder Barbalho, por meio do decreto 8.967 de 30 de dezembro de 2019. O objetivo do programa é proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população do Pará.

O diretor-presidente da Cohab, Luís André Guedes detalha que a entrega envolveu investimentos de mais de R$ 19 milhões na entrega de Ananindeua “Vocês não precisam pagar nada para ninguém. É um programa 100% gratuito do governo do Estado para que vocês possam reformar, ampliar e construir a unidade habitacional de vocês e assim ter mais qualidade de vida, junto com toda sua família“, disse Guedes.