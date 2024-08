Dupla é presa por tentar vender benefício do programa habitacional 'Sua Casa' em Mosqueiro

Dois homens foram presos na última quarta-feira, 28, em Mosqueiro, suspeitos de estelionato e uso de documentos falsos. Conforme informações da Polícia Civil, a ação ocorreu após o recebimento de denúncia sobre um esquema ilícito envolvendo a venda do benefício do programa habitacional “Sua Casa”, da Companhia de Habitação do Pará (Cohab). A venda era feita em grupos de aplicativo de mensagens, na ilha de Mosqueiro, distrito de Belém.

Os dois homens foram presos por estelionato e uso de documento falso. (Divulgação / PCPA)

”As prisões por estelionato envolvendo programas sociais do governo são cruciais para proteger a integridade desses programas e garantir que os recursos sejam destinados a quem realmente precisa. É fundamental estar atento e não cair em golpes que visam se aproveitar da boa-fé das pessoas. A prevenção e o combate a esses crimes são essenciais para assegurar que os benefícios sociais cumpram seu propósito de forma justa e eficaz", contou o delegado-geral, Walter Resende.

Segundo o delegado Heitor Magno, diretor da Seccional de Mosqueiro, as investigações começaram quando os policiais receberam informações de que um dos presos estava oferecendo os cheques fraudulentos.

"Após apurações, ficou evidente que ele recrutava compradores nos grupos de WhatsApp e os encaminhava para a residência de outro suspeito preso, situada no Bairro Aeroporto, onde as transações eram realizadas", contou", detalhou o delegado.

Por volta das 20h, após monitoramento na área, os policiais avistaram o suspeito chegando em uma motocicleta. Durante a abordagem, foram encontrados com ele sete “Cheques Moradia” emitidos pelo governo estadual, em nome de vários beneficiários.

"Em interrogatório, o suspeito admitiu ser responsável por encontrar compradores para o comparsa e receber uma comissão pelas vendas. O outro preso alegou que os documentos falsificados já vinham preenchidos pelos supostos beneficiários e que os utilizava apenas para vender a terceiros, e afirmou que recebia esses documentos de sua patroa, proprietária de uma pousada que funciona no distrito de Mosqueiro", pontou o Heitor Magno.

A motocicleta utilizada pelo criminoso apresentou adulteração na placa. (Divulgação / PCPA)

Além dos cheques, uma motocicleta utilizada pelo criminoso apresentou adulteração na placa, com fita isolante cobrindo caracteres identificadores. Os presos foram apresentados na Seccional de Mosqueiro junto com o material apreendido para as providências legais cabíveis e estão à disposição da Justiça.