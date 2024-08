'Sebo', suspeito de roubos e furtos, é baleado após agredir policial a facadas no Marajó

Na última quarta-feira, um indivíduo identificado apenas pelo apelido, 'Sebo', suspeito de roubos e furtos em Afuá, no Marajó, foi baleado pela polícia depois de tentar contra a vida de um militar. O suspeito foi atingido no tórax, foi socorrido e sobreviveu. Atualmente, encontra-se no Hospital de Emergências de Macapá. Durante as diligências para capturá-lo, outros suspeitos, incluindo menores de idade, foram identificados pela polícia.

De acordo com informações do coronel Abud, do 12º Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, as diligências para prender 'Sebo' começaram após denúncias de diversos moradores apontarem para a presença do suspeito em uma área escura e de mata densa próximo ao balneário Jacitara. Ao chegarem ao local, os policiais identificaram o suspeito, que tentou atacar um dos militares a golpes de faca. A guarnição chegou a realizar alguns disparos de armas de fogo neste momento, mas nenhum deles atingiu o suspeito, que fugiu para área de mata.

A polícia realizou buscas intensivas no bairro Capim Marinho e, por volta das 23 horas, avistou “Sebo” na 3ª Rua do Lixão, se escondendo entre casas e matas. Durante a operação, o suspeito se escondeu no galho de uma árvore e surpreendeu a guarnição pulando em cima de um militar e o atacando com uma faca. Para se defender o militar efetuou um disparo, resultando em ferimentos no tórax do suspeito.

Sebo foi imediatamente socorrido pela Brigada de Bombeiros e encaminhado ao Hospital de Municipal de Afuá. Durante a madrugada, ele foi transferido para uma unidade hospitalar de Macapá. Dois policiais militares da 32ª Companhia Independente de Polícia Milita (CIPM) acompanharam o traslado para garantir a segurança durante a transferência.

O suspeito passou por uma cirurgia no Hospital de Emergências de Macapá e está em observação, com exames e radiografias programados. Aos policiais, “Sebo” afirmou não se lembrar dos eventos devido ao uso de entorpecentes.

Como resultado da ocorrência, foram apreendidas duas facas e uma bicicleta, produto de roubo.

Outros suspeitos de agir com 'Sebo' foram identificados

'Sebo' também teria participado do furto de diversos bens de duas residências, de onde subtraiu uma bomba d’água, fios elétricos, um celular e joias. Ele e outros dois suspeitos seriam temidos por suas práticas de intimidação e ameaças com facas e terçados na área.

Durante as diligências realizadas ontem, os militares localizaram um dos comparsas de 'Sebo', Marcelinho, em via pública, portando uma faca. O suspeito revelou que 'Sebo' estava com a maior parte dos produtos roubados.

Marcelo também apontou dois menores como receptadores dos bens furtados. Com os menores foram encontrados um celular e um cordão pertencentes a uma das vítimas. A investigação continua para recuperar todos os bens subtraídos e esclarecer a totalidade dos crimes cometidos.