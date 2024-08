Motociclista tem pescoço atingido por fiação suspensa no meio da rua no Curió-Utinga

Um motociclista, que não teve a identidade confirmada até o momento, teve o pescoço atingido por fios de telefonia no momento em que trafegava pela passagem Elvira, no bairro do Curió-Utinga, na noite da última quarta-feira (28). No momento do acidente, ele transportava outra pessoa na moto e, ao se chocarem contra a fiação, caíram no chão, de acordo com informações da página Curió News.

Segundo as primeiras informações, as duas pessoas foram atendidas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Também de acordo com relatos iniciais de testemunhas, um caminhão que passava pela rua atingiu os fios, deixando-os suspensos pela via. Até o momento, não se sabe se o problema já foi solucionado.

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram como ficou o pescoço do condutor após ser atingido pelos fios. Por conta disso, o motorista teve apenas ferimentos. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram os fios atravessados no meio da passagem Elvira de uma ponta a outra.

Até então, não há informação se a fiação espalhada na via também possui corrente elétrica. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes à Equatorial Energia sobre o caso. A reportagem aguarda retorno.