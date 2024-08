Vídeo mostra momento em que PM atira na ex-namorada em Santa Izabel do Pará

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento que o cabo da Polícia Militar, Identificado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) como Márcio Carvalho da Silva, atira na ex-namorada, em Santa Izabel do Pará.

O caso ocorreu no dia 23 de agosto deste ano, quando a vítima estava na Praça Brasil, acompanhada de amigos, e o PM chegou ao local. Uma câmera de segurança registrou toda a situação. Nesta Quinta-feira (29/08), a Polícia Militar informou, em nota, que o policial teve o armamento apreendido no ato da prisão. "Um processo administrativo vai apurar a permanência ou não do militar na Corporação", diz o comunicado.

O vídeo mostra quando a vítima caminha e entra em um carro. Logo em seguida o PM surge na imagem e abre a porta do veículo, para tentar tirar a mulher de dentro do carro. A vítima não quer sair e luta com o policial para permanecer no automóvel. Nas imagens é possível ver quando a arma dispara. A vítima grita e diz que Márcio Carvalho a baleou.

Na ocasião, o PM chegou a ser preso, na condição de suspeito, como foi confirmado pela Polícia Civil. “A Polícia Civil informa que o suspeito foi preso em flagrante pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica”, diz a nota enviada ao O Liberal, ainda no dia 23 de agosto. O cabo havia sido colocado à disposição da Justiça.

Porém, conforme a Seap, no mesmo dia o policial foi liberado. “A Seap informa que recebeu no dia 23 de agosto o Alvará de Soltura em favor de Márcio Carvalho da Silva, o qual foi cumprido nos termos apresentados. Questionamentos sobre a situação jurídica devem ser feitos ao Tribunal de Justiça (TJPA)”, diz a nota enviada na terça-feira (27/08).

A vítima, que não terá o nome divulgado, passou por cirurgia no Hospital Metropolitano de Urgência, em Ananindeua. Ela foi encaminhada de volta para Santa Izabel, para receber cuidados médicos no município onde mora. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde da jovem.