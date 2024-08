Homem briga com filho, dá socos na cabeça da mãe e termina preso em Marabá

Na noite de ontem (20), a Polícia Militar prendeu um homem em flagrante, após ter sido denunciado pela própria mãe por agressão. O incidente ocorreu no Residencial Magalhães, em Marabá, sudeste do Estado, por volta das 20 horas. As informações são do portal Correio de Carajás.

Segundo o relato dos policiais que realizaram o atendimento à ocorrência, a vítima relatou que foi agredida pelo filho, que desferiu diversos socos contra sua cabeça, resultando em um corte profundo. A agressão teria sido desencadeada após a mãe tentar intervir na forma com que o homem repreendia o próprio filho, neto da vítima. O suspeito encontra-se à disposição da Justiça.

Outro caso

Já na madrugada desta quarta-feira (21), a Polícia Militar foi novamente acionada para atender uma segunda ocorrência de violência praticada contra a mulher. Uma mulher de 59 anos denunciou o companheiro por lhe fazer ameaças. O caso foi registrado por volta das 4 horas, na residência do casal, no Bairro Novo Planalto, núcleo Cidade Nova.

No local, os policiais encontraram a vítima que declarou que o suspeito tentou agredi-la utilizando um pedaço de madeira. Além disso, o homem teria ameaçado atear fogo na casa onde morava com a mulher. O motivo da discussão entre os dois não foi esclarecido. Diante da resistência do homem e do elevado grau de alcoolemia, ele foi algemado e levado para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).