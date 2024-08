Castanhal: Mulher foi agredida pelo companheiro com profundo corte no pescoço

Uma mulher foi agredida na note de domingo, 18, pelo companhanheiro, em Castanhal, região nordeste do estado, com chutes e socos na cabeça. O agressor ainda fez um corte profundo no pescoço da vítima.

A mulher que não teve o nome divulgado, foi socorrida por populares e levada para a Unidade de Pronto Atendimento 24h (UPA).

O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Castanhal (DEAM). O agressor foi conduzido nesta manhã para a delegacia.

A Redação Integrada de O Liberal pediu mais informações sobre o caso a assessoria de comunicação da Polícia Civil e aguarda resposta.