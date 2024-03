'Deam Virtual': nova ferramenta visa o enfrentamento da violência contra a mulher

Nesta sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, foi inaugurada a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher Virtual (DEAM Virtual). A nova ferramenta busca aprimorar a proteção dos direitos das vítimas e reforça o compromisso no enfrentamento à violência de gênero.

A iniciativa do Governo do Estado foi criada como um canal seguro para buscar ajuda e justiça em casos de violência contra a mulher. Vinculada à Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil, a DEAM Virtual vai permitir que mulheres registrem ocorrências de violência doméstica, familiar ou nas relações íntimas de afeto. Por meio do site da Polícia Civil do Pará, as vítimas poderão solicitar medidas protetivas de urgência, requisitar perícias e obter suporte sem sair de casa.

“Nós precisamos facilitar o caminho para que as mulheres que se sintam vítimas ou tenham sido agredidas possam acessar as políticas de proteção. Por isso, além dos prédios físicos das delegacias especializadas de proteção à mulher, espalhadas por todas as regiões do Estado, nós também estamos ofertando esta ferramenta para que, através da delegacia virtual, se possa facilitar o acesso e a oportunidade de denunciar. Com isto, você empodera as mulheres a efetivamente fazer com que os órgãos de segurança combatam todo e qualquer crime contra elas no Estado do Pará”, afirmou o governador Helder Barbalho.

Segundo o delegado-geral de Polícia Civil do Pará, Walter Resende, a DEAM virtual será um dos instrumentos mais importantes no combate aos crimes contra a mulher no Pará. "A nova delegacia virtual é um instrumento importante que o Estado está disponibilizando no enfrentamento à violência de gênero. Ela vai possibilitar às mulheres, e de forma muito rápida, que os órgãos do Estado tenham conhecimento sobre qualquer agressão ou qualquer ameaça que elas estejam sofrendo."