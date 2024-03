Operação prende 6 suspeitos de crimes sexuais e violência doméstica na ilha do Marajó

Seis pessoas foram presas durante a Operação Sentinela Marajó, de combate à violência sexual e doméstica contra mulheres, crianças e adolescentes no Arquipélago do Marajó. Os trabalhos da Polícia Civil do Pará, responsável pelas ações, tiveram início no dia 25 de fevereiro passado e se encerraram no último domingo (3). Além das prisões, a polícia apurou 81 denúncias e instaurou 34 procedimentos. Ao longo da operação, 16 boletins de ocorrência foram registrados. Também foram realizadas palestras e reuniões com servidores da rede de proteção que atuam no Marajó. A PC não divulgou o quantitativo de procedimentos por municípios.

A operação foi coordenada pela Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), com apoio da Diretoria de Polícia do Interior (DPI), que trabalha em parceria com entidades que integram a rede de proteção. As equipes com delegados, escrivães e investigadores atuaram diariamente na apuração de denúncias e em procedimentos que investigam crimes de estupro e violência doméstica.

Segundo o delegado-geral de Polícia Civil, Walter Resende, entre os serviços destaca-se o registro de boletim de ocorrência, investigações policiais e educação comunitária. “Estamos avançando na apuração de crimes e violações de direitos contra mulheres, crianças e adolescentes. Além de promover reforço operacional nas unidades, também já ofertamos capacitação para nivelamento no atendimento humanizado realizado por policiais civis e servidores nas delegacias, e orientações para profissionais que atuam na rede de proteção, educação e saúde. O projeto faz parte do calendário de ações da Polícia Civil e representa um esforço significativo para fortalecer a segurança e proteção dos grupos vulneráveis nos municípios do Marajó”, destacou.

Na primeira fase foram ofertados atendimentos à população, com lavratura de boletins de ocorrência, instauração de procedimentos policiais para apurar violência doméstica e familiar ou sexual contra crianças, adolescentes e mulheres, apuração de denúncias feitas por ligações telefônicas, além de reuniões e palestras com integrantes da rede de proteção local.

Efetivo

De forma itinerante, as equipes compostas por 30 servidores, entre delegados, investigadores e escrivães, atuam nas áreas da 5ª Região Integrada de Segurança Pública e Defesa Social (Risp) do Marajó Oriental, que inclui os municípios de Cachoeira do Arari, Muaná, Ponta de Pedras, Salvaterra, Santa Cruz do Arari e Soure, e da 8ª Risp, que contempla Afuá, Anajás, Bagre, Chaves, Curralinho, Gurupá, Melgaço, Portel e São Sebastião da Boa Vista.

Outro aspecto crucial do projeto é a ênfase na prevenção do crime por meio de encontros com profissionais da saúde, educação e dos conselhos tutelares. No evento são apresentados os tipos de crimes cometidos contra crianças e adolescentes, além da violência doméstica e familiar contra a mulher, reforçando as formas de enfrentamento e a importância do registro de ocorrência.

Para a delegada Ariane Melo Rodrigues, diretora da DAV, a campanha tem uma série de estratégias integradas, com foco não apenas na repressão aos crimes, mas também na promoção da segurança pública e proteção dos direitos humanos. “Essa operação é mais uma ação, dentro de um plano macro da Polícia Civil no enfrentamento da violência contra mulheres, crianças e adolescentes. Agindo de forma preventiva e repressiva, somando esforços às equipes locais no cumprimento de procedimentos próprios da polícia investigativa, além de buscar indícios de possíveis casos subnotificados”, contou a delegada.