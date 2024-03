No Ceará, influencer é preso por estuprar ao menos 7 vítimas com idades entre 15 e 40 anos

No último sábado (24), um influenciador digital foi preso por estuprar ao menos sete mulheres com idades entre 15 e 40 anos, na capital e na região metropolitana de Fortaleza, no Ceará. Conforme informações da Polícia Civil, duas das vítimas foram identificadas como mãe e filha.

Segundo o delegado que comanda as investigações, Valdir Cavalcante, o homem abordava as mulheres de forma aleatória no portão de suas casas e as ameaçava dizendo que estava armado e que era membro de uma facção criminosa. "Depois da violência sexual, ele as roubava e tirava fotos delas", afirmou.

Uma mãe e uma filha, vítimas do estuprador, oficializaram a denúncia junto ao 5º Distrito Policial e a Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza. "Para dificultar a identificação, ele costumava usar veículos diferentes durante as abordagens. Em algumas delas ele estava de carro, em outra de bicicleta e até de moto", relatou o delegado.

Estuprador em série era influencer digital

Com mais de 90 mil seguidores, Thiago Ferrari, de 35 anos, também é investigado por atuar em vendas de veículos fraudados, conhecidos como "veículos de estouro".

O influenciador mora em Fortaleza e é natural de Minas Gerais. Ele possui antecedentes criminais por crimes sexuais em outros locais de país. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de estupro, roubo e extorsão.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com