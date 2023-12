Estuprador em série é preso após invadir casas e ameaçar mulheres, entre elas uma grávida

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Especializada de Atendimentos à mulher (Deam), prendeu um homem de 30 anos suspeito de ter praticado uma série de estupros contra mulheres da cidade de Itumbiara (GO).

Segundo os agentes policiais, o homem agia de forma semelhante nos crimes: invadia a casa das vítimas ao perceber que elas estavam sozinhas e as ameaçava com facas da própria residência delas. Uma grávida está entre as vítimas.

Conforme depoimentos e registros, em 10 de novembro deste ano, uma vítima procurou a delegacia afirmando que o criminoso invadiu sua casa à noite e a estuprou sob ameaças de matá-la com uma faca. No mesmo mês, mais três vítimas procuraram a Deam relatando que o homem havia praticado o crime da mesma forma.

As investigações apontaram que o modus operandi do criminoso consistia em identificar de forma antecipada se as vítimas estavam sozinhas em casa.

O autor foi identificado e reconhecido por todas as vítimas. Ele já responde por crimes sexuais na cidade de Uberlândia (MG). O homem foi alvo de prisão preventiva e está recolhido no Presídio de Sarandi. A PCGO divulgou a imagem do suspeito, mas não informou o nome.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com