Ator que interpretou Jesus na 'Paixão de Cristo' é preso por violência doméstica

O ator Caio Henrique Lima Ribeiro Antunes, de 25 anos, foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (29), no bairro Cristo Rei, Zona Sul de Teresina, Piauí. Conhecido pelo nome artístico de Caio Antures, o ator foi detido por descumprimento de medidas protetivas relacionadas ao crime de violência doméstica.

Caio interpretou o papel de Jesus Cristo em Paixão de Cristo do Monte Castelo, o maior espetáculo da Via Sacra na capital piauiense.

De acordo com o delegado Tales Gomes, diretor da Diretoria Especializada em Operações Policiais (DEOP), o artista teria praticado violência doméstica contra a ex-companheira, razão pela qual foram decretadas medidas protetivas em favor da vítima.

"Ele invadiu o apartamento da ex-namorada, que procurou a delegacia de atendimento à mulher que representou pela prisão contra ele", afirmou o delegado.

Diante do descumprimento da determinação judicial, a 3ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher representou pela prisão de Caio Antures, pedido que foi deferido pela Justiça no dia 16 de fevereiro.

Segundo informações do Portal GP1, o ator foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Teresina, onde permanece preso à disposição da Justiça.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)