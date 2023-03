Em Ananindeua, 586 famílias recebem auxílio 'Sua Casa'

O total de R$ 4,8 milhões foram investidos pela política habitacional, do governo do Pará, em favor de 586 famílias de Ananindeua, nesta segunda-feira (13). De acordo com a gestão estadual, a ação executada pela Companhia de Habitação (Cohab) representa a maior entrega de cheques do programa Sua Casa, no município.

Dona Silvia Pires acompanhou a mãe no recebimento do Sua Casa. Com lágrimas nos olhos, a moradora de Ananindeua agradeceu. "Nós estamos felizes com essa ajuda. Vamos poder reformar a casa e esse é um sonho antigo da nossa família, e isso só vai ser possível com essa ajuda", afirmou Silvia.

VEJA MAIS

"Eu tomei a decisão de segurar a entrega de cheques ano passado, para não dizerem que estávamos usando para votar. Nós beneficiamos quase 12 mil entregas ano passado. Só hoje, foram 586. Ananindeua precisa de ajuda. Muita gente veio para cá atrás de habitação, conseguiu um lote, e precisa do benefício para construir. Por favor, não passem esse benefício adiante por qualquer proposta. Usem adequadamente", enfatizou Helder Barbalho.

O governador ainda orientou os beneficiados. "Vocês já podem ir numa estância atrás do material de construção, mas usem a estância do bairro de vocês. Usem esse dinheiro em Ananindeua para ajudar a economia local".



A presença feminina foi predominante no ato de entrega. "É bom ver as mulheres aqui, recebendo esse auxílio para melhorar a casa. Esse é um trabalho muito importante que estamos destacando principalmente neste mês. Estamos orgulhosos de fazer parte de um governo que faz entregas", disse a vice-governadora Hana Ghassan.



"Beneficiar quem mais precisa de ajuda para melhorar as condições de moradia é o nosso foco central. Essa é uma orientação do governador Helder que estamos cumprindo aqui em Ananindeua, mas também em todo o Pará", afirmou o presidente da Cohab, Orlando Reis.

Construção e reconstrução

O programa “Sua Casa” tem como objetivo principal garantir auxílio para aquisição de material de construção e para o pagamento dos trabalhadores empregados durante a obra de construção, reconstrução e ampliação. O valor concedido pelo programa é de até R$ 21 mil.

O programa atende, prioritariamente, famílias que vivem em situação de risco social, como extrema pobreza, vítimas de sinistro, como incêndios, enchentes, vendavais, desabamentos etc. O programa atende também idosos, famílias de pessoas com deficiência, entre outros critérios técnicos.



Para receber os benefícios, os candidatos devem atender aos critérios - estabelecidos em lei - para serem inscritos. Após a inscrição, a Cohab seleciona gradativamente os inscritos com base na ordem de prioridades previstas nas diretrizes do programa. À medida que os candidatos são selecionados, a equipe de engenheiros da Companhia inicia o processo de avaliação e diagnóstico das moradias. Em seguida, a próxima fase consiste na análise socioeconômica do setor de assistência social da Companhia, momento em que os técnicos averiguarão a real condição social dos candidatos.



Serviço

Interessados em se cadastrar no Programa "Sua Casa" podem ligar para: (91) 3214.8533 e (91) 3214.8400 ou realizar a inscrição no prédio da Cohab, na Passagem Gama Malcher, nº 361, em Belém.