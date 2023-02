Ministro Jader Filho anuncia que presidente Lula vem ao Pará entregar casas populares em Abaetetuba

Nesta sexta-feira (24), o ministro das Cidades, Jader Filho, vistoriou as obras do Residencial Angelim do Minha Casa Minha Vida em Abaetetuba, no nordeste paraense. Anteriormente, a previsão de entrega era para o mês de maio, entretanto, Jader anunciou a antecipação para o mês de abril com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Aqui são 222 unidades habitacionais que em 45 dias serão entregues pelo presidente Lula aqui na região do Baixo Tocantins, em Abaetetuba”, disse o ministro em vídeo publicado nas redes sociais.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Jader falou sobre o andamento da obra. “Ainda faltam alguns detalhes, estamos pedindo até para a empresa responsável agilizar essa entrega para as famílias que serão atendidas. Esta obra vem se arrastando desde 2012, então estamos aqui para vistoriar e garantir uma entrega o quanto antes”, explicou.

O residencial está localizado na estrada de Beja, no bairro Jarumã. Este será o primeiro projeto entregue pelo governo Lula no Pará, marcando a retomada do Minha Casa Minha Vida.

Amanhã (25), Jader vistoria também o Viver Outeiro, em Belém, com 1.008 unidades habitacionais, autorizando o início das obras. “No Viver Outeiro vamos fazer a retomada das obras. Estamos fazendo um esforço para continuar cerca de 2 mil obras que estão paralisadas, como é o caso do projeto de Outeiro”, finaliza.

Prioridade

Criado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em março de 2009, o Minha Casa Minha Vida foi retomado pelo governo federal, por meio do Ministério das Cidades, no último dia 14 de fevereiro. A meta do programa é contratar dois milhões de novos empreendimentos até 2026.

Com a retomada do programa habitacional do PT, vieram algumas mudanças, entre elas, as regras de categorias para financiamentos de imóveis, como da Faixa 1, prioridade do governo Lula, diz o ministro.

Na antiga Casa Verde Amarela, os financiamentos do tipo Faixa 1 eram destinados para as famílias com renda mensal de até R$1.800, sendo que o programa poderia custear até 90% do imóvel para os beneficiados. Agora, ele é destinado às famílias com renda mensal de até R$2 mil para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Para as regiões Norte e Nordeste a renda para este grupo vai até R$2.600.

“Nos últimos 4 anos, não foi realizada nenhuma contratação de casas Faixa 1 no Brasil. E essa é a prioridade que o presidente Lula nos deu, retomar construções mais populares”, finaliza Jader Filho.