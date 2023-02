Ministro das Cidades retoma obras do Minha Casa, Minha Vida em Belém e Abaetetuba 

O ministro das Cidades, Jader Filho, cumpre agenda no Pará nessa sexta-feira (24) e sábado (25). Ele vem com o compromisso de dar continuidade à retomada do programa do governo federal, Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Jader Filho vai vistoriar e autorizar o retorno das obras nos municípios de Abaetetuba, no Baixo Tocantins e na capital paraense, Belém.

De acordo com o Ministério das Cidades, o ministro atenderá os jornalistas no local após as visitas. Pela agenda, nesta sexta-feira, Jader Filho visitará, às 11h, as obras do Residencial Angelin, em Abaetetuba, na Estrada de Beja, no bairro Jaruma.

No sábado, o ministro vai vistoriar a retomada das obras do Residencial Viver Outeiro, em Belém, a partir das 10h. O local é a Passagem Nova 02, em Itaiteua.

