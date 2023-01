Ministro Jader Filho prestigia entrega de títulos de propriedade a moradores de Belém

A Prefeitura de Belém, em parceria com o Governo do Estado e Assembleia Legislativa, entregou, na noite desta sexta-feira, 20, cerca de 300 certidões de propriedade definitiva de imóveis para moradores do bairro da Condor. O evento contou com a participação do prefeito Edmilson Rodrigues, do presidente do Instituto de Terras do Pará (Iterpa), Bruno Kono, e do ministro das Cidades, Jader Filho. A cerimônia ocorreu no auditório da Usina da Paz do Jurunas, e reuniu centenas de pessoas. O ministro Jader Filho prometeu retomar, junto com a Prefeitura de Belém, as obras do residencial Viver Outeiro, que deve beneficiar mais de mil famílias do distrito. “Além disso, agora em fevereiro, o presidente Lula vai lançar o novo programa ‘Minha Casa Minha Vida’ e o que ele quer é que as pessoas se sintam bem, tenham orgulho do lugar onde moram”, declarou.

A entrega desta sexta-feira, dentro do programa “Terra da Gente”, executado por meio de parceria entre a Prefeitura, o Governo e a Alepa, contabiliza mais 300 famílias para o número de beneficiadas pelo projeto, que já contemplou 10 mil famílias desde o início da atual gestão. A meta da Prefeitura é chegar a 15 mil até o final deste ano.

São pessoas como a aposentada Branca Farias, de 73, moradora da Condor há 20 anos. Mãe solo de sete filhos, ela disse que construiu a casa onde hoje vive e que agora foi titulada, com muito sacrifício. “Trabalhei com vendas, em casa de família e, aos poucos, fui erguendo a minha casinha. Agora, eu tenho certeza de que é minha e de que todas as lutas que passei, valeram a pena”, orgulhou-se ela, que vive na companhia de uma das filhas.

O prefeito Edmilson Rodrigues ressaltou a importância da parceria entre Prefeitura, Governo do Estado e Governo Federal para que projetos dessa magnitude possam ser concretizados. “O programa Terra da Gente é um programa de força, estratégico e fundamental. Hoje, já temos o bairro de Fátima totalmente regularizado e, em breve, o da Condor também será. É uma grande alegria ter essa parceria com o Governo do Estado e termos, hoje, um presidente da República que gosta de Belém, tanto que nomeou um paraense para o Ministério das Cidades, um importante instrumento para viabilizar o direito de viver dignamente”, afirmou.

Já o ministro das Cidades, Jader Filho, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou o tema habitação como uma das grandes prioridades deste governo e que vai levar o exemplo do programa de regularização fundiária de Belém para todo o País. “Aonde eu estiver, vou levar a experiência paraense, a experiência de Belém para que possamos aplicar esse programa em todos os Estados brasileiros”, finalizou.

O evento contou com a participação de vereadores e secretários de Belém, além de deputados estaduais e federais e representantes do governo do Estado em diferentes áreas.