Helder propõe diálogo com Jader Filho e Waldez Góes para fortalecer região amazônica

Após ser formalmente empossado como presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal (CAL) nesta quarta-feira (4), o governador Helder Barbalho (MDB) fez uma proposição aos ministros da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e das Cidades, Jader Filho.

Segundo ele, as Pastas serão "extremamente importantes e relevantes" para dar esperança de presenças amazônidas nos Ministérios. "Que vocês possam, não apenas na agenda da Integração e das Cidades, cumprir o papel de serem representantes da Amazônia na Esplanada dos Ministérios, para que nós possamos estar fortalecidos", afirmou Barbalho.

O governador paraense também declarou que quer construir com os Ministérios uma relação que permita respeito, preservação ambiental e enfrentamento firme a toda e qualquer ilegalidade ambiental, seja a partir do desmatamento ou do garimpo ilegal. Ele ainda citou a necessidade de investimentos em ciência, tecnologia e inovação para que a floresta em pé "cumpra sua missão na bioeconomia".