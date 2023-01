Discussão ambiental estará no centro das ações do Consórcio Amazônia Legal em 2023, diz Helder

Empossado como presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal (CAL) nesta quarta-feira (4), em Brasília, o governador do Pará Helder Barbalho (MDB) adiantou suas prioridades à frente do colegiado em 2023: colocar o meio ambiente como foco principal das discussões do órgão, pensar em soluções para as pessoas que moram na região e buscar um modelo de desenvolvimento regional para a Amazônia.

"Temos a responsabildiade e a obrigação de, cada vez mais, solucionar os desafios da nossa região e, para tal, a unidade do Consórcio será determinante. Quero dizer, de maneira transparente e clara, que temos que focar nas pautas sensíveis para o nosso território, discutir a Amazônia como ativo ambiental, a partir da maior floresa tropical do planeta. E, certamante, a discussão ambiental estará no centro das ações deste Consórcio", detalha Helder.

Mas, além de discutir a floresta, Barbalho diz que é necessário pensar em soluções para as pessoas que moram na região, que se aproximam de 30 milhões de brasileiros, que "muitas vezes, sob o olhar externo, são vistos de forma secundária", diz o novo presidente do colegiado.

"Precisamos fazer com que esse Consórcio se fortaleça como centro das discussões ambientais. Nós somos um Consórcio temático, somos um Consórcio de desenvolvimento regional, precisamos jamais abrir mão da discussão ambiental, fundamental para promover desenvolvimento regional, modelo de desenvimento local, oportunidades de geração de emprego e renda e diminuição dos abismos sociais que ainda existem na região", declara o governador do Pará.

A cerimônia ocorreu por volta de 12h, na sede do próprio Consórcio, em Brasília (DF), e contou com a presença do ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, além de governadores e convidados.